L’édition physique de GTA Trilogy sur Switch semble nécessiter un téléchargement

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous avons entendu la semaine dernière comment Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur Nintendo Switch de Rockstar était d’une taille plutôt charnue – atteignant environ 25,4 Go selon une liste sur la page eShop nord-américaine.

Bien que ce ne soit pas vraiment énorme par rapport aux téléchargements sur d’autres plates-formes, si vous êtes un collectionneur physique de Nintendo, ce n’est pas une bonne nouvelle. Un aperçu de l’art de la boîte officielle du jeu a maintenant fait surface en ligne et à l’avant se trouve l’étiquette redoutée « téléchargement requis ».

Ces informations proviennent de Direct-Feed Games (via Twitter) :

« Les détaillants américains reçoivent désormais des actifs et GTA – The Trilogy for Switch a une bannière « Téléchargement requis ».

Ce n’est pas si surprenant compte tenu de l’histoire de Rockstar sur Switch, avec La Noire nécessitant un téléchargement lourd pour la version physique – 14 Go pour être précis.

La version physique de GTA: The Trilogy arrivera le 7 décembre et la version numérique sera lancée un mois plus tôt le 11 novembre. Allez-vous prendre une copie papier de ce jeu ? Laissez un commentaire ci-dessous.