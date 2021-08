L’édition Platinum arrive sur Nintendo Switch

Capture d’écran : Techland

Dying Light, le jeu très populaire de 2015 sur les flips avant impressionnants sur des zombies moins impressionnants, arrivera sur Switch plus tard cette année sous le nom de Dying Light: Platinum Edition. Le développeur Techland a annoncé la nouvelle lors de l’édition Gamescom de sa série de vidéos “Dying 2 Know”, diffusée plus tôt dans la journée.

Bien que Techland n’ait pas proposé de date de sortie spécifique ni de nombreux détails sur le flux, Dying Light: Platinum Edition est essentiellement la version de Dying Light avec toutes les cloches et tous les sifflets. En plus de quatre packs DLC, il est également livré avec un tas d’armes, d’armures et d’articles cosmétiques dans le jeu. Et oui, Dying Light: Platinum Edition propose le mode Hellraid de style épée et sorcellerie.

Tout cela sonne bien, mais je suis un peu trébuché sur ce que signifie un port Switch pour les visuels du jeu.

Bien sûr, Dying Light n’est pas exactement le jeu le plus beau sur le marché ces jours-ci, en particulier si l’on considère la récente prolifération de la course aux armements technologiques du jeu, mais c’est toujours un jeu à gros budget et visuellement intensif avec des environnements saisissants. Comme vous le savez sûrement, le Switch n’est pas exactement connu pour sa capacité à prendre en charge les graphiques haute fidélité. On ne sait pas à quoi ressemblera Dying Light en action sur la chose, car Techland n’a présenté aucune séquence ni capture d’écran. (On frémit en pensant aux compromis nécessaires pour que Dying Light fonctionne même avec des réglages minimes en mode portable.)

L’histoire n’a pas toujours été favorable aux jeux qui sont passés de consoles puissantes à l’hybride relativement moins puissant de Nintendo. Rappelez-vous le port Switch de 2019 de The Witcher 3: Wild Hunt, qui fonctionnait assez bien mais avait l’air assez boueux, surtout lorsque vous le compariez aux versions Xbox One ou PlayStation 4. Et lorsque vous jouiez à l’ordinateur de poche, la résolution tombait à la limite irrespectueuse de 540p. Comme l’a dit Mike Fahey de Kotaku, “il fait de son mieux”.

La majeure partie de “Dying 2 Know” d’aujourd’hui a été consacrée à la présentation du prochain Dying Light 2, qui continue de ressembler à un digne successeur de l’un des jeux d’action-horreur les plus populaires de la dernière décennie. La suite très attendue, initialement prévue pour une sortie en 2019, sortira le 7 décembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Il n’y a actuellement aucun plan pour une version Switch.

