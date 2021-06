L’édition spéciale OnePlus 9 Pro est disponible dans un coloris tout argent

OnePlus a sorti quelques appareils uniques ces dernières années, de la variante OnePlus 8T Cyberpunk à l’édition collector OnePlus Nord. Désormais, le OnePlus 9 Pro est le dernier modèle à bénéficier du traitement en édition spéciale.

Annoncé sur Weibo, le OnePlus 9 Pro Flash Silver Limited Edition propose un coloris tout argent. Il arrive également dans une boîte en argent spéciale et à côté d’un t-shirt. Un étui est également inclus, avec des illustrations de robots en relief de l’illustrateur japonais Hajime Sorayama.

Quant aux spécifications du téléphone, il contient 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Les acheteurs peuvent également s’attendre à un écran de 6,7 pouces à 120 Hz, à un appareil photo principal de 48 MP, à une charge filaire de 65 W et au SoC Snapdragon 888.

OnePlus 9 Pro Flash Silver edition : prix et disponibilité

Le OnePlus 9 Pro Flash Silver Limited Edition sera mis en vente en Chine le 9 juin pour 5 499 yuans (~ 862 $). OnePlus ne fabrique également que 1 500 unités, donc mettre la main sur une sera une tâche difficile.

Cependant, comme le modèle OnePlus 8T Cyberpunk, rien n’indique qu’il sera disponible au-delà des frontières chinoises.