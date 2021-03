L’éditorial du W Magazine de John David Washington et Zendaya est vraiment magnifique ⋆ .

Zendaya et John David Washington ont couvert un numéro récent de W Magazine. Le tout est pratiquement * juste * à propos de l’éditorial, qui a été inspiré par la photographie de Slim Aarons, principalement de la mondaine CZ Guest. Ils voulaient créer un look bougie de luxe, de richesse et de privilège avec deux acteurs noirs. Cela fonctionne totalement! John David et Zendaya ont beaucoup de chimie ensemble – probablement en travaillant si étroitement ensemble sur Malcolm & Marie – mais l’ambiance n’est pas «sexy / chaude». C’est « regardez à quel point nous sommes beaux et riches. » Ce qui est cool. Vous pouvez lire l’article de couverture ici. Quelques points forts:

Zendaya à propos de l’incident de 2015 avec Giuliana Rancic à propos de ses dreadlocks: Après le tollé des Oscars, -Mattel a rapidement créé une poupée Zendaya -Barbie, vêtue de la robe et arborant les cheveux qui avaient conduit à la remarque de Rancic. «C’est ainsi que le changement se produit. Et cela m’a fait réfléchir, comment pourrais-je toujours avoir un impact durable sur ce que les gens ont vu et associé aux personnes de couleur? »

John David à propos de sa carrière de footballeur professionnel: «Dans le football, il fallait prouver chaque jour que l’on appartenait, ce qui est également vrai dans le métier d’acteur», a expliqué Washington. «Quand j’ai cassé mon tendon d’Achille sur une pièce – quand j’ai entendu ce pop – j’ai pensé, c’est la manière de Dieu de dire que vous devez vous asseoir et penser à votre vie. Après ça, j’ai auditionné pour Ballers [an HBO comedy about the world of professional football] et a obtenu le rôle. C’était le début de cette nouvelle vie.

Séance photo sur le W: Washington dans un smoking élégant et Zendaya dans une longue robe noire rehaussée de bijoux majeurs. «Deux acteurs noirs dans ce décor», a déclaré Zendaya après le tournage, «semble réécrire l’histoire d’une manière élégante, comme une sorte de vieil Hollywood que nous aurions souhaité exister sur ces photos. C’est presque comme réparer une erreur. Alors que Zendaya, vêtu d’une courte robe jaune, s’assit sur le siège avant d’un cabriolet bleu ciel dans l’allée avant du manoir, -Washington, vêtu d’un polo vert serré et d’un pantalon blanc, regarda avec approbation la scène devant lui. «Royauté noire!» il s’est excalmé. « Très, très bien. » Il s’approcha de la voiture et ne s’adressa à personne en particulier. «Il n’est jamais trop tard pour que le monde change.»