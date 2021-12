L’éditorial d’un journal étudiant de l’Université de Boston affirme que «l’abolition pure et simple» de la police du campus pourrait améliorer la sécurité

Un comité de rédaction d’un journal étudiant de l’Université de Boston soutient que « la suppression pure et simple » de leur service de police sur le campus pourrait « améliorer la sécurité des étudiants ».

Dans un éditorial publié mercredi par le journal étudiant de l’Université de Boston, The Daily Free Press, les rédacteurs ont déclaré que leur campus avait un « problème de sécurité » et qu’un moyen de le résoudre pourrait être de financer ou « d’abolir purement et simplement » la police du campus et de la remplacer. avec d’autres « nouveaux services ».

« De leurs propres déclarations publiques à leur histoire et présent racistes, il est clair que le BUPD n’est pas conçu, et ne semble pas disposé, à protéger tous les étudiants sur le campus. En finançant cette institution – ou en l’abolissant carrément – et en créant de nouveaux services dans son réveiller que mieux répondre aux besoins des étudiants et de la communauté peut en fait améliorer la sécurité des étudiants », lit-on dans l’éditorial.

L’éditorial a reconnu que certains membres de la communauté pourraient avoir un problème avec les propositions de « définancer ou d’abolir la police », mais a écrit qu’ils seraient remplacés par des « services communautaires ».

Le campus universitaire de Boston. (Photo de Jessica Rinaldi/The Boston Globe via .) (Photo de Jessica Rinaldi/The Boston Globe via .)

« Mais comme de nombreux militants l’ont souligné, l’abolition exige que nous créions plus de services communautaires qui répondraient aux besoins des gens et à la sécurité de la communauté. Pour faire simple, vous auriez toujours quelqu’un à appeler – le numéro serait simplement différent », lit-on dans l’éditorial. . « Par exemple, BU pourrait augmenter le financement de Scarlet SafeWalk, un programme dans lequel les étudiants escortent jusqu’à leur domicile toute personne se sentant en danger. BU pourrait créer un groupe de travail sur la santé mentale spécialement conçu pour faire face aux crises de santé mentale et étendre le financement et les ressources pour les agressions sexuelles de BU Centre d’intervention et de prévention. »

Si l’on veut créer un campus sûr, les rédacteurs disent qu’on ne peut pas se fier aux « institutions policières racistes ».

« Le BUPD a une histoire et un présent flagrants de violence et de racisme. Si nous voulons vraiment nous approcher d’un campus sûr, nous ne pouvons pas continuer à compter sur ces institutions policières racistes », écrivent les éditeurs.

L’éditorial a cité de nombreux incidents présumés d’inconduite des années 1900 impliquant des policiers universitaires comme preuves pour étayer leur argument.

La signalisation est affichée à l’Université de Boston à Boston, Massachusetts, États-Unis, le lundi 20 avril 2020. (Adam Glanzman/Bloomberg via .) ((Adam Glanzman/Bloomberg via .))

Dans un cas de 1984, le journal étudiant a déclaré que le sergent de police de l’Université de Boston, Kevin Bourque, avait abattu un jeune de 19 ans nommé Christopher Dignan qui n’était « non armé », selon l’éditorial.

Cependant, selon un article de 1985 de l’Associated Press, une enquête a montré que Dignan conduisait un véhicule volé. Lorsque Bourque a coincé le véhicule à deux milles du campus, le conducteur a tenté de renverser le policier, selon l’enquête. À ce moment-là, Bourque a tiré et tué Dignan.

Le journal étudiant a également publié une mise à jour de l’article après avoir déclaré à tort que Bourque avait « assassiné » Dignan. Bourque a été innocenté de tout acte répréhensible dans l’incident, selon l’article de l’Associated Press.

La police de l’université de Boston. Mardi 10 mai 2016. (Photo du personnel par Stuart Cahill) (Photo par Stuart Cahill/MediaNews Group/Boston Herald via .) ((Photo par Stuart Cahill/MediaNews Group/Boston Herald via .))

Lors d’un incident qui s’est produit en avril, également cité par le journal étudiant, les rédacteurs ont relaté un incident où « le BUPD a poussé un homme noir au sol qu’ils soupçonnaient d’avoir agressé un étudiant ».

L’éditorial indique que les étudiants qui ont enregistré l’incident se sont sentis mal à l’aise avec le recours à la force par les policiers.

Cependant, le reportage du journal sur l’incident comprenait une citation d’un porte-parole de l’Université de Boston déclarant que l’étudiant était agressif avec le policier.

« L’homme de 26 ans a été escorté du 595 Comm. Ave. et a reçu l’ordre de partir en direction de Kenmore Square », a écrit le porte-parole, « mais a plutôt suivi l’officier vers Silber Way et est devenu combatif et conflictuel, notamment en crachant sur un officier et enlevant son masque de protection. »