L’éducation à la lumière de la NEP et au-delà

Par Anirudh Khaitan

La seule chose qui sépare les humains des autres êtres vivants est la capacité de faire un «choix». C’est essentiellement ce qui fait de nous des humains. La capacité de faire un meilleur choix vient du fait d’être éduquée. L’éducation a toujours été un aspect essentiel de notre existence en tant qu’êtres humains.

Chaque période nécessite une approche différente de l’apprentissage. Dans le passé, lorsque l’information n’était pas disponible démocratiquement, les salles de classe étaient destinées à la diffusion de l’information. De nos jours, lorsque l’information est disponible en un seul clic, une approche différente de l’éducation est nécessaire.

Le gouvernement indien a identifié l’importance de l’accès universel à une éducation de qualité pour le développement des talents et des ressources pour la croissance au niveau de l’individu, de la société, du pays et finalement du monde. Il y a un besoin constant d’identifier et d’introduire des politiques et des stratégies pour permettre à nos jeunes de progresser. Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’il existe un juste équilibre entre la croissance et la préservation de notre culture.

L’introduction d’une nouvelle politique de l’éducation était attendue depuis longtemps depuis la mise en œuvre de la politique précédente en 1986, qui a été modifiée en 1992 et 2009. Une nouvelle politique était nécessaire pour réformer le secteur de l’éducation et suivre l’évolution des tendances et des exigences du système moderne. paysage de l’éducation. L’adoption d’une éducation universelle de haute qualité est devenue vitale, reconnaissant le fait que l’Inde aura la population de jeunes la plus élevée du monde au cours de la prochaine décennie et que la capacité d’offrir des perspectives éducatives de qualité assurera l’avenir de notre pays.

Le gouvernement indien a répondu à cette préoccupation en élaborant une politique éducative pour le 21 e siècle connue sous le nom de Politique nationale d’éducation-2020 (NEP). La NEP a été créée pour faire face aux multiples nécessités du développement de notre pays en reconsidérant et en améliorant tous les aspects de l’éducation, y compris la réglementation, la gouvernance et la construction d’une nouvelle structure éducative associée aux objectifs de l’éducation au 21e siècle, y compris Objectif de développement durable 4 (ODD 4) des Nations Unies qui garantit «une éducation de qualité inclusive et équitable et promeut des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous».

La Politique nationale de l’éducation 2020 attire l’attention sur le développement de l’imagination créative basée sur le principe selon lequel l’éducation doit développer les aptitudes cognitives, y compris l’alphabétisation et le calcul. En d’autres termes, le point focal de la NEP est la promotion de la pensée critique et de la résolution de problèmes ainsi que des dispositions sociales, éthiques et émotionnelles, en gardant à l’esprit le riche héritage des connaissances indiennes anciennes.

Les principes de la nouvelle politique éducative peuvent être résumés comme suit:

Facilitation de l’imagination créative, avec une éthique et des valeurs fortes, aboutissant à des citoyens engagés, productifs et contribuant à la construction d’une société inclusive comme l’envisage notre Constitution Identifier et nourrir les capacités uniques de chaque élève, en éduquant les enseignants et les parents à promouvoir le développement holistique de chacun étudiant académique et / ou autrement Alphabétisation et calcul de base de tous les étudiants dès la 3 e année de leurs universitaires Établissements d’enseignement où chaque étudiant est accueilli dans un environnement d’apprentissage sûr et encouragé offrant un large éventail d’expériences d’apprentissage et une bonne infrastructure propice à l’apprentissage Intégration et coordination sans faille entre établissements d’enseignement Flexibilité pour les apprenants de choisir leur rythme d’apprentissage, leur cours et leur programme en fonction de leurs talents et de leurs intérêts Distinction discernable entre les arts et les sciences, les activités curriculaires et extrascolaires, les cours professionnels et académiques à réduire Une approche holistique de l’apprentissage entre les sciences, les sciences sociales, les arts, les sciences humaines et les sports pour assurer l’intégrité dans tous les types d’enseignement Accent mis sur la compréhension fondamentale par opposition à l’apprentissage pour les examens Incorporation de différentes langues dans l’enseignement et l’apprentissage Améliorer les compétences de vie telles que la communication, le travail d’équipe et la résilience Adoption de la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage pour éliminer les barrières linguistiques et améliorer l’accès des étudiants, en particulier compte tenu de la récente pandémie de COVID-19 Fournir une éducation de qualité à tous les étudiants, quel que soit leur emplacement, avec un accent particulier sur les groupes historiquement marginalisés, défavorisés et / ou sous-représentés Évaluation continue des progrès basée sur recherche constante et évaluation régulière par des experts de l’éducation Rétablir le statut des enseignants en tant que membres les plus respectés et les plus essentiels de notre société grâce à l’autonomisation des enseignants pour leur permettre de faire leur travail efficacement

Bien que la NEP soit un pas en avant bienvenu pour rendre l’éducation accessible à tous les citoyens de l’Inde, certains défis majeurs entravent la mise en œuvre efficace de cette politique globale. Le coût et le temps de mise en œuvre sont certainement un facteur entravant la bonne exécution de cette politique; un autre facteur est le manque de coopération dans l’élaboration des politiques entre les acteurs éducatifs et politiques. Une grande partie prenante de l’éducation qui sont des «écoles financées de manière indépendante» est complètement absente de la discussion dans le NEP. environ 50% des enfants fréquentent des écoles privées indépendantes et sans les prendre dans leur foulée, la mise en œuvre effective de la NEP sera difficile.

Ces facteurs affectent la mise en œuvre rapide de cette politique, retardant les changements indispensables au moins jusqu’à ce que ces obstacles soient levés. D’un autre côté, le paysage du savoir dans le monde continue d’évoluer rapidement. Les progrès scientifiques et technologiques de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle prennent le relais de nombreux emplois non qualifiés, ce qui a entraîné le besoin d’une main-d’œuvre qualifiée, en particulier dans le domaine des mathématiques, de l’informatique et d’autres compétences multidisciplinaires.

L’éducation doit adopter une approche plus holistique, intégrée, axée sur l’expérience, curieuse, axée sur la découverte, basée sur l’apprenant, flexible et agréable pour développer tous les aspects et capacités des apprenants. L’éducation doit être plus bien formée, pratique, fonctionnelle et constructive pour l’apprenant afin d’aider à promouvoir l’éthique et les valeurs comme la cohérence, la compassion et la préoccupation tout en le préparant à l’emploi souhaité.

Ce vide dans l’état actuel de l’apprentissage et l’état requis de l’apprentissage exige encore des réformes majeures de la qualité et de l’intégrité du système éducatif dès les premiers stades et tout au long de l’enseignement supérieur, quel que soit le milieu social ou économique de l’apprenant. Le gouvernement Modi a fait des réformes audacieuses dans l’agriculture, la banque, les télécommunications et de nombreux autres secteurs. Il est temps pour eux de nous montrer la voie de l’éducation et d’y entreprendre des réformes audacieuses pour réaliser leur rêve d’une «éducation de qualité abordable pour tous»

(L’auteur est vice-président de l’école publique de Khaitan. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

