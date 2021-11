L’éducation à l’obéissance affecte l’incidence de l’intimidation

14/11/2021 à 14:01 CET

Marie Docteur

Quand on parle de harcèlement, on retrouve généralement l’unanimité dans les opinions : il s’agit de un fléau social que nous devons éradiquer. Nous sommes de plus en plus conscients en tant que société des conséquences terribles que le harcèlement a, à court et à long terme, des causes, des signes et des protocoles d’action pour prévenir et arrêter le harcèlement.

Cependant, selon l’experte en discipline positive María Soto, « nous, les adultes, ne sommes toujours pas conscients de la façon dont le modèle éducatif que nous proposons à nos enfants a une grande influence sur l’incidence du harcèlement ». Et là-dessus, il s’exprimera dans une présentation gratuite mardi prochain.

Présentation en ligne : Éduquer le harcèlement à l’obéissance perpétuelle

María Soto fait référence à des modèles éducatifs basés sur la punition, le chantage, « l’ordre et le commandement » et le mépris des enfants. « N’oublions pas que nous sommes leur modèle. Lorsque nous faisons chanter un enfant pour qu’il fasse ce que nous voulons, je pourrais apprendre manipuler les gens pour atteindre leurs objectifs. Quand on fait voir à un enfant que « on envoie & rdquor; Par le simple fait « d’être plus âgé & rdquor ;, il pourrait apprendre qu’il peut mater les plus faibles ou les plus petits & rdquor ;.

Il n’est pas facile de savoir comment réagir quand on a besoin que nos enfants nous écoutent et nous dépassent de manière olympique. Nous avons tous déjà prononcé la phrase sentencieuse « Parce que je l’ai dit ! & Rdquor ;. Nous nous concentrons sur l’objectif à court terme que nous voulons atteindre : être obéi. Cependant, nous nous arrêtons rarement pour penser aux effets à long terme qu’ils peuvent avoir : qu’ils apprennent l’obéissance aveugle et la transfèrent à d’autres domaines de leur vie. Qu’ils assimilent que les cris, le chantage ou l’autorité sont des manières valables d’entrer en relation avec les autres. Ils ont besoin de s’affirmer pour se sentir au-dessus des autres dans le but de maintenir leur estime de soi chancelante en piétinant les autres.

À ce sujet, María Soto proposera une intervention le mardi 16 novembre lors de la remise des II Reconnaissances Dis tout contre l’intimidation. Pour le voir, il vous suffit de vous inscrire ici.