Dans le dernier cas de gauchistes travaillant à transformer les écoles publiques en usines de propagande, quatre projets de loi ont été récemment déposés à la Chambre des représentants des États-Unis pour pousser l’activisme étudiant sous couvert d’éducation civique.

Ces propositions financeraient des programmes à consonance vague comme « l’action civique », « l’éducation civique appliquée » et « l’apprentissage par le service ». S’ils sont adoptés, ils pourraient transformer l’éducation civique dans tout le pays en une formation militante, encourageant les étudiants à un jugement hâtif et à la pression idéologique des pairs.

L’une de ces propositions, introduite par le représentant Jimmy Panetta, D.-Calif., est la loi Inspire to Serve. Bien que le texte du projet de loi 2021 n’ait pas encore été publié, il ressemblera probablement à la proposition 2020 du même nom. Visant ostensiblement à améliorer le service national, à la fois militaire et civil, le projet de loi de 2020 visait à allouer près d’un demi-milliard de dollars aux subventions d’action civique.

Si le projet de 2021 est le même, il établirait un « Fonds d’éducation civique » de 200 millions de dollars, définissant l’« éducation civique » au sens large. Il accorderait des subventions pour le développement de «programmes d’éducation civique, d’action civique et d’apprentissage par le service». Ces subventions pourraient aller aux collèges et universités, aux agences d’éducation nationales et locales, et même à des organisations à but non lucratif.

La loi verse 250 millions de dollars supplémentaires pour un « Fonds d’apprentissage par le service ». Les objectifs déclarés de cette disposition sont ambitieux :

(A) tous les élèves de la maternelle à la 12e année reçoivent des expériences d’apprentissage par le service en classe ; (B) au moins 1 000 000 d’élèves de la 6e à la 12e année participent à un programme d’été de service chaque année ; et (C) au moins 1 000 000 d’élèves de la 9e à la 12e année participent à un semestre de programme de service chaque année.

Il créerait également un prix « Excellence en éducation civique » pour les enseignants et les étudiants, indiquant que leurs projets d’éducation civique pourraient être jugés et reconnus à l’échelle nationale. En d’autres termes, le projet de loi dépenserait des millions de dollars pour pousser des millions d’étudiants chaque année dans des projets d’apprentissage par le service et d’action civique. Cela pourrait être bien si de tels projets étaient aussi inoffensifs qu’ils en ont l’air, mais ces nouvelles initiatives civiques politiseraient davantage l’éducation.

D’autres projets de loi similaires incluent le « Civics Learning Act », le « Civics Secures Democracy Act » et le « Promoting Programming, Research, Education and Preservation (PREP) Civics and Government Act », avec des prix allant jusqu’à 1 milliard de dollars pour financer l’activisme étudiant. .

Ce nouveau modèle d’éducation civique, appelé soit « civisme appliqué » ou « civisme d’action », a été prétendument conçu pour enseigner aux élèves par le biais de projets et d’un engagement public. Contrairement à l’approche traditionnelle de l’éducation civique – qui enseignerait des leçons de base comme les trois branches du gouvernement – ​​ce « nouveau programme d’éducation civique » pousse les étudiants dans la mêlée politique.

Le modèle encourage et oblige souvent les étudiants à manifester pour des causes politiques et à faire pression pour une législation. Une telle approche repose sur une prémisse de longue date de l’éducation progressive inspirée par John Dewey : que les élèves apprennent mieux par la pratique. Loin d’être politiquement neutres, l’« application » de l’instruction civique appliquée et le « service » de l’apprentissage par le service se résument souvent à un activisme étudiant manifeste.

Alors que les partisans de la loi Inspirer to Serve et de ses homologues prétendent favoriser le discours, les projets de loi politiseraient davantage l’éducation civique, rendant un tel dialogue moins probable. Les étudiants n’ont généralement pas d’opinions politiques bien formées. En les poussant directement à l’action politique, le projet de loi encourage les conclusions hâtives, obligeant les étudiants à doubler leurs convictions non examinées.

De plus, la plupart des projets « d’action civique » sont idéologiquement orientés vers des causes progressistes. Des projets de loi comme la loi Inspire to Serve fonctionneront comme des outils partisans formant les étudiants à l’activisme de gauche et les poussant vers le Parti démocrate. Les républicains qui ont signé ces projets de loi sont dupés.

Les conservateurs ne devraient pas être les seuls à s’opposer à l’action civique. Quiconque se soucie de dépolitiser l’éducation – et d’empêcher les enfants de devenir des pions idéologiques – devrait également s’opposer avec empressement à une telle propagande.

John Sailer est chercheur associé à la National Association of Scholars. Il a auparavant travaillé comme professeur de collège à Harlem, New York et à Mount Airy, Caroline du Nord. Il est titulaire d’un BA du King’s College et d’un MA de l’Université Columbia, Teachers College.