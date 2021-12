L’éducation émotionnelle à travers des histoires

22/12/2021 à 11h35 CET

L’éducation est tout

« C’était en 1794 lorsqu’un garçon de neuf ans a subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur. Les antibiotiques n’avaient pas encore été découverts, ni l’anesthésie chimique pour contrôler la douleur. Tout ce qui pouvait être offert au garçon était une histoire, et pour aider à distraire son attention, ils lui racontèrent une histoire si fascinante qu’une fois l’opération terminée, il jura qu’il n’avait ressenti aucun malaise. Est-il possible qu’une histoire soit si puissante ? Pour cet enfant, c’était le cas. Dix-huit ans plus tard, il confie à l’éditeur une de ses nouvelles. Ce garçon s’appelait Jacob Grimm et son histoire s’appelait Blanche-Neige & rdquor ;.

Avec ce cas réel suggestif qui montre l’énorme pouvoir des histoires, Begoña Ibarrola, psychologue pour enfants et auteur de livres tels que Histoires pour éduquer les enfants heureux et Histoires à ressentir, commence son étude « L’éducation émotionnelle par l’histoire & rdquor ;.

Pour Ibarrola, il ne fait aucun doute de la grande opportunité que suppose la narration d’améliorer l’éducation émotionnelle de nos enfants : «La lecture d’histoires génère un espace de rencontre entre les cœurs où se renforcent les liens affectifs que chaque enfant doit développer pour une croissance harmonieuse.. Dans ces moments de précipitation et de manque de temps, la magie de raconter des histoires se perd, dont parfois nous ne comprenions pas le sens car l’essentiel était le contact, la voix et le regard, alliés dans ce moment amoureux de bonheur et paix immense où la mère ou le père ou la grand-mère lisaient pendant qu’ils nous tenaient, ou nous étions immobiles, attendant & mldr; Cette rencontre émotionnelle est irremplaçable & rdquor ;.

Les histoires comme formation émotionnelle

Les histoires, assure Ibarrola, « les permettre un « entraînement émotionnel ». Dans ces types d’histoires, des émotions de toutes sortes apparaissent (joie, peur, colère, surprise, envie) et les enfants sont emportés par ces expériences émotionnelles, mais à distance qui leur permet de ressentir mais sans risques. Par empathie, ils se sentent avec les personnages et incorporent des expériences à travers l’imaginaire qui serviront de support pour interpréter le monde qui les entoure et leur propre monde intérieur & rdquor ;.

Pour cet expert, les histoires nous aident à promouvoir toutes les facettes de l’intelligence émotionnelle, comme la conscience de nos propres émotions («les histoires pour enfants satisfont et enrichissent la vie intérieure des enfants. Lire nous aide à imaginer, imaginer nous aide à comprendre notre réalité. Cela implique d’entrer dans le silence et d’apprendre à regarder à l’intérieur de & rdquor;), la régulation des émotions (« dans de nombreuses histoires, nous ressentons des émotions très fortes, comme la peur, et nous pouvons apprendre à la contrôler à distance, c’est pourquoi elles permettre une formation à la maîtrise de soi & rdquor;), à l’autonomie émotionnelle, ce qui implique de favoriser une bonne estime de soi, la motivation interne et l’optimisme (« dans presque toutes les histoires, les protagonistes doivent traverser des difficultés et ce n’est que lorsqu’ils sont capables de les surmonter ils trouvent ce qu’ils cherchent ou résolvent leurs difficultés & rdquor;), la capacité à reconnaître les émotions des autres (« est un autre des missions sacrées de la lecture : élargir le regard, expérimenter à travers l’autre problèmes et situations parfois complexes & rdquor;).

Des contes comme ceux d’Ibarrola, mettant en vedette un ours grincheux qui veut effrayer les animaux de la forêt parce qu’il croit que ce n’est qu’alors qu’ils le respecteront, ou la grenouille Mía, qui ne veut pas donner plus de baisers à ses parents parce qu’il veut être plus vieux, ou un saule À ceux qui ont honte de pleurer & mldr ;, ils nous offrent un billet pour un voyage des plus excitants à travers le monde des sentiments et avec une destination très intéressante : la reconnaissance de nos émotions et de celles des autres.

Vous vous inscrivez pour entreprendre ce voyage avec vos enfants ? Et bien vous savez, n’arrêtez pas les histoires !