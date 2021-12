L’éducation en ligne et hors ligne doit coexister dans le monde moderne

Il pourrait y avoir plusieurs permutations et combinaisons pour que l’éducation en ligne et hors ligne cofonctionne.

Par Sunit Gajbhiye

L’émergence de l’éducation en ligne est saluée comme une révolution révolutionnaire dans le secteur de l’éducation. Cela a non seulement aidé à poursuivre l’éducation à l’époque de Covid-19, mais a également aidé à apporter plusieurs nouvelles idées et innovations dans le secteur. En plus de tout cela, il a contribué à améliorer la qualité de l’éducation dans les zones rurales et reculées du pays. Il garantit également l’abordabilité de l’éducation et apporte le facteur de commodité qui stimule davantage l’adoption plus rapide.

Accablé par l’adoption rapide de l’éducation en ligne au cours des 18 derniers mois, de nombreux membres du personnel de l’industrie ont commencé à recommander le remplacement total de l’éducation hors ligne par l’éducation en ligne. Ne pensons-nous pas trop à l’avance ?

L’éducation en ligne a sans aucun doute fortement contribué au continuum de l’éducation pendant le verrouillage ; cependant, on serait d’accord pour dire que l’éducation est bien plus que de simples leçons dans les livres. Le véritable objectif de l’éducation est le développement sain des individus. L’enseignement en ligne fournit une épine dorsale technologique au système éducatif, les dernières technologies, la qualité, l’abordabilité, la commodité et la portée. Cependant, il manque le contact humain. Dans les écoles, les élèves interagissent non seulement personnellement avec leurs enseignants, mais aussi avec leurs camarades et le personnel de soutien. Cela leur permet d’inculquer des compétences non techniques qui sont déterminantes pour le développement global de la personnalité. Les élèves apprennent la discipline, le travail d’équipe, l’interaction publique, la sensibilité au genre, l’empathie et bien d’autres choses pendant leur séjour à l’école. Sans ces compétences, on ne peut pas devenir un individu complet. L’éducation en ligne peut également avoir des limites quant à la satisfaction des besoins des étudiants handicapés qui ont besoin d’une attention et de soins supplémentaires.

En outre, il y a eu plusieurs rapports et recherches sur l’impact mental de l’isolement induit par l’éducation en ligne sur les enfants. L’âge croissant oblige les enfants à développer également diverses compétences non techniques et interpersonnelles qui ne peuvent pas être acquises simplement par le biais du format en ligne du système de prestation de l’éducation. De plus, la peur de la scène et d’autres développements physiques grâce à un modèle d’éducation institutionnel hors ligne construisent la personnalité globale de l’enfant.

L’épidémie de Covid-19 qui a conduit aux blocages séquentiels a mis en évidence l’importance du format en ligne dans le maintien de l’éducation. L’ensemble du moteur de l’éducation s’était arrêté, ce qui a été lubrifié par l’éducation en ligne pour assurer le mouvement. Cependant, l’éducation en ligne n’est pas non plus exempte de risques. La menace de perturbations technologiques et de cybercriminalité plane toujours sur tout ce qui est connecté à Internet. Par conséquent, il ne serait pas assez sage de dépendre de l’éducation en ligne, et l’éducation hors ligne doit toujours exister.

L’éducation en ligne a ses avantages, mais elle ne peut pas remplacer complètement le système d’éducation hors ligne. Pour le succès global du système éducatif, l’éducation en ligne et hors ligne doit coexister. Les deux doivent se compléter plutôt que de se faire concurrence. Le secteur de l’éducation doit concevoir des moyens de coexistence des deux.

Il pourrait y avoir plusieurs permutations et combinaisons pour que l’éducation en ligne et hors ligne cofonctionne. Les établissements d’enseignement peuvent combiner l’enseignement en ligne et hors ligne lors de sessions éducatives régulières. Certaines matières peuvent être enseignées hors ligne, tandis que quelques-unes peuvent être enseignées en ligne. De cette façon, les élèves devront passer moins de temps à l’école et apprendre quelques leçons à la maison. Une autre option pourrait consister à proposer un enseignement hors ligne aux jeunes étudiants et à introduire progressivement l’enseignement en ligne à mesure qu’ils vieillissent. De cette façon, l’éducation hors ligne aidera à renforcer la personnalité et le caractère des étudiants en leur transmettant des compétences générales à un plus jeune âge et en les initiant progressivement à la technologie sans les submerger d’informations.

L’éducation en ligne et hors ligne ont toutes deux leurs avantages et leurs inconvénients. L’éducation hors ligne existe depuis des milliers d’années. Il a largement réussi à fournir une éducation et à développer la personnalité des étudiants. L’avènement de l’éducation en ligne a ouvert de nouvelles voies pour la croissance du secteur de l’éducation. Cela a rendu l’éducation plus intéressante, plus facile et a supprimé les limites du temps et de la distance. La technologie a ajouté à l’efficacité et devient un organe indispensable de l’écosystème de l’éducation. Cependant, il ne peut pas remplacer l’éducation hors ligne. L’évolution des ressources humaines à l’échelle mondiale nécessite la fusion de plusieurs moteurs, où les deux en ligne et hors ligne ont collectivement un rôle déterminant à jouer pour atteindre l’objectif complet de l’éducation. La coexistence de l’éducation en ligne et hors ligne générera des synergies et portera le secteur de l’éducation à un niveau jamais imaginé auparavant.

(L’auteur est Chief Business Officer, Financepeer. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position et la politique officielles de Financial Express Online.)

