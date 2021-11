L’éducation en ligne totale doit être découragée, adopter des modèles hybrides : Govind Narayan Singh, GNS University

Université Govind Narayan Singh

L’apprentissage en ligne ou les classes virtuelles peuvent avoir aidé les enfants à continuer à apprendre pendant les périodes de test. Cependant, l’exposition continue aux écrans et les activités de plein air limitées ont entraîné chez eux des changements de comportement importants qui sont nocifs pour leur croissance physique et émotionnelle globale. Mettre en lumière les enjeux majeurs d’un apprentissage en ligne continu ou prolongé ou de rester à l’intérieur, Govind Narayan Singh, Secrétaire, Université Gopal Narayan Singh a partagé ses observations et ses solutions pour protéger les enfants de leur impact dangereux dans une conversation exclusive avec Financial Express Online. Extraits :

Les classes virtuelles ont transformé les enfants en introvertis. Avez-vous vu le changement chez les étudiants que vous rencontrez?

La raison pour laquelle les enfants deviennent plus réservés, restreints ou même introvertis est qu’ils ont passé une longue période chez eux dans cette nouvelle normalité où les réunions et les activités de plein air étaient restreintes. L’interaction sociale à ce stade s’est réduite aux niveaux les plus bas et les jeunes esprits ont maintenant trouvé des gadgets comme nouveaux amis. Il ne fait aucun doute que la technologie joue actuellement un rôle très important, mais l’attention portée aux jeux et autres activités en ligne a considérablement augmenté, ce qui a limité les activités comme la lecture de livres ou les activités de plein air et sportives. La santé des étudiants est grandement affectée en raison de ces facteurs. De plus, le manque d’interaction affecte également leur santé mentale. La créativité a peut-être augmenté, mais le manque de contact personnel dans la communication fait défaut.

De nos jours, les enfants sont de plus en plus accros et à l’aise avec la technologie. Pourquoi hésitent-ils à utiliser la technologie pour se faire de nouveaux amis alors ?

Les enfants se sont malheureusement habitués à la technologie et ils ne réalisent pas les effets néfastes de celle-ci sur leur santé physique et mentale ainsi que leur croissance sociale. Ils ne peuvent pas se faire d’amis au sein de groupes de pairs en raison de restrictions. Les jeunes esprits ne comprennent pas les nuances des médias sociaux et comment ils entravent leur vie sociale. La convivialité croissante avec les gadgets déprécie même les valeurs des amitiés et pour eux maintenant, cela n’a que très peu de sens. Aujourd’hui, l’éducation aux valeurs fait défaut dans les foyers car les familles sont fragmentées. La dépendance à la technologie pousse les enfants vers la solitude qui s’est accentuée pendant la pandémie. De plus, Covid a développé une peur de la psychose dans les familles et, par conséquent, la plupart des enfants sont isolés de la possibilité de se faire des amis.

Existe-t-il un moyen de réintroduire les enfants dans le monde extérieur et de les motiver à se faire de nouveaux amis et à entrer en contact régulier avec eux ?

Pour s’assurer que les enfants ne perdent pas le contact avec le monde extérieur et continuent de grandir socialement en se faisant des amis, il est important de fixer le temps qu’ils passent sur des gadgets ou à l’intérieur. Alors que l’éducation en ligne est devenue une partie de la nouvelle normalité, l’éducation en ligne totale doit être découragée et des modèles hybrides devraient être adoptés. Le sport non seulement rend les enfants en forme, mais il enseigne également de nombreuses leçons de vie qui peuvent être utiles à l’avenir. Ainsi, les habitudes sportives doivent être encouragées chez les jeunes esprits. Les cas de Cove sont en baisse et la vaccination reprend et dans ce scénario, de petits rassemblements sociaux dans un environnement sûr peuvent être organisés et encouragés. Le mentorat de groupe junior devrait être lancé et les écoles devraient également proposer des moyens innovants pour des engagements tels que des groupes de matières. Les étudiants doivent également être sensibilisés à leurs devoirs sociaux et peuvent être invités à aborder leurs problèmes ou problèmes locaux ou sociaux dans les villages.

À quels problèmes les enfants peuvent-ils être confrontés dans leur personnalité, leurs activités quotidiennes et leur développement global s’ils ont peur de parler à leurs pairs ?

Les problèmes de développement complet de la personnalité des enfants sont une cause de mauvaise compréhension de l’environnement qui les entoure. Avec cela, leur capacité de réflexion pour résoudre les problèmes ne peut pas voir une recrudescence. L’esprit ne grandit pas avec le corps. En outre, un moindre développement de relations saines avec le sexe opposé est également un facteur. À cause de cela, le matérialisme se reproduit dans les jeunes esprits et ils ne se soucient pas des valeurs telles que le respect et l’aide aux nécessiteux. En outre, cela réduit considérablement le quotient d’empathie qui est essentiel pour la croissance en tant que citoyen bon et responsable.

Comment le collège et les enseignants peuvent-ils aider les étudiants à lutter contre ce changement ?

Le seul moyen est de les sortir de chez eux afin qu’ils puissent grandir en tant qu’êtres sociaux et prendre conscience de leurs responsabilités et de leur importance dans la société. Ils devraient être encouragés à jouer à plus de jeux et à s’engager dans la constitution d’équipes et des activités physiques. Ils devraient être sensibilisés aux problèmes existant dans la société et devraient être encouragés à essayer leurs devoirs sociaux. En outre, leurs efforts positifs pour apporter un changement visible dans la société et le réseautage communautaire devraient également être encouragés.

