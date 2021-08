L’éducation est dans un état de crise absolue 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Il est temps de retirer les enfants de tout collège qui exige des vaccins et impose des amendes punitives. Cela démontre que de telles universités et écoles privées sont incompétentes pour enseigner alors qu’elles ne font que promouvoir le récit sans aucune pensée originale. Près de 50 % des personnes hospitalisées ont déjà été vaccinées et sont généralement en surpoids ou diabétiques. Étudiants du Connecticut Université Quinnipiac doivent être condamnés à une amende pouvant atteindre 2 275 $ et perdre l’accès à Internet s’ils ne se conforment pas aux politiques de vaccination de l’université contre le COVID-19. L’Université Quinnipiac est connue comme un collège privé d’arts libéraux de gauche à New Haven. Il n’enseigne évidemment que de la propagande si l’on regarde leur politique de vaccins contre une maladie qui a un aspect létal inférieur à 1%.

La chose la plus importante qu’une université puisse enseigner est COMMENT PENSER. C’est ce qui manque cruellement à l’éducation. De plus, il est rare en dehors du droit ou de la médecine que quelqu’un fasse ce pour quoi il est allé à l’école. Même John Maynard Keynes n’avait pas de diplôme en économie. Alors, quel est l’intérêt de dépenser tout cet argent pour des diplômes qui finissent par ne rien valoir de toute façon ? Dans Le dernier lion à propos de Churchill, écrit par William-Manchester, nous trouvons un passage pertinent concernant le problème auquel nous sommes confrontés avec l’éducation formelle :

« Clairement, il y avait quelque chose d’étrange ici. Winston, avait concédé Davidson, était le garçon le plus capable de sa forme. Il était, en fait, remarquable. Sa maîtrise de l’histoire était remarquable. Pourtant, il était considéré comme un élève désespéré. Il n’est venu à l’esprit de personne que la faute pouvait en venir, non pas au garçon, mais à l’école. Samuel Butler a défini le génie comme « une capacité suprême d’attirer des ennuis de toutes sortes à ses possesseurs », et il est ironique que les génies soient plus susceptibles d’être mal compris dans les salles de classe. Des études menées à l’Université de Chicago et à l’Université du Minnesota ont montré que les enseignants sourient aux enfants avec un QI élevé et désapprouvent ceux qui ont un esprit créatif. Les étudiants intelligents mais non créatifs acceptent la conformité, ne se rebellent jamais et terminent leurs travaux avec diligence et à la perfection. L’enfant créatif, quant à lui, est manipulateur, imaginatif et intuitif. Il est susceptible de harceler l’enseignant. Il est considéré comme sauvage, méchant, idiot, peu fiable, manquant de sérieux ou même de promesse. Son comportement est gênant ; il ne semble pas essayer ; il donne des réponses uniques à des questions banales, provoquant des rires parmi les autres enfants. E. Paul Torrance du Minnesota a découvert que 70 pour cent des élèves évalués comme étant très créatifs étaient rejetés par les enseignants qui choisissaient une classe spéciale pour les doués intellectuels. Les Goertzel ont conclu qu’une étude de Stanford sur le génie, dans laquelle les enseignants sélectionnaient des enfants brillants, aurait exclu Churchill, Edison, Picasso et Mark Twain.

Nos enfants apprennent la propagande. J’ai raconté comment mon école m’a demandé de lire « Great Crash » de Galbraith. Seulement quand j’ai acheté une copie de Mémoires d’Herbert Hoover dans une librairie d’antiquités à Londres, ai-je réalisé que tout ce qu’on m’enseignait dans les cours d’économie et d’histoire était carrément TORT, et dans une large mesure, la propagande socialiste. Hoover a eu toutes les lettres entre les chefs d’État car, en 1931, il y avait une crise de la dette souveraine avec la plupart des pays faisant défaut de façon permanente sur leurs dettes nationales (vous pouvez acheter de nombreuses obligations sur eBay).

Nulle part en classe ou dans le « Grand Crash » de Galbraith, il n’y a jamais eu un seul mot sur la façon dont les gouvernements ont fait défaut, et c’est ce qui a rendu la Grande Dépression si formidable. Vous pouvez faire chuter le marché boursier de 70 %, mais vous ne créerez pas de dépression, comme nous l’avons vu à chaque fois depuis. Mais effacez le marché obligataire où le capital est d’au moins 10:1 contre les actions, et l’économie ne peut pas être soutenue. Mais enseigner ce simple fait à l’école signifie que le gouvernement était le coupable – pas les entreprises et les riches. En fait, lorsque le Sénat a cité à comparaître tous les riches de haut vol du marché boursier en 1930, aucun d’entre eux n’était à court, et TOUS perdu de l’argent (voir Greatest Bull Market in History 1986 Vol II 1930-1931).

Maintenant, ce qui est sorti d’un Acte de liberté d’information sur le CDC était la collision avec la Fédération américaine des enseignants (AFT) et le CDC. Les e-mails ont révélé comment la bureaucratie de ce syndicat d’enseignants faisait pression sur le CDC pour annuler ses directives de réouverture des écoles, afin qu’ils n’aient pas à retourner au travail. Ils ont insisté pour que le CDC ajoute « langue », recommandant que les écoles continuent d’offrir du « télétravail » et des « opportunités d’enseignement virtuel » plutôt que des salles de classe. L’AFT a également demandé au CDC d’ajouter une « métrique de fermeture de variante » de coronavirus qui réviserait le feu vert du CDC pour l’instruction en personne « à n’importe quel niveau de la communauté [COVID] transmission.”

