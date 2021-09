L’éducation sexuelle renouvelée pour la saison 4 ! 10z viral

Netflix a commandé une autre saison d’action Moordale.

Le streamer a confirmé le renouvellement de la saison 4 de Sex Education lors de son premier événement de fans TUDUM samedi.

De manière impressionnante, le renouvellement intervient moins de deux semaines après la fin de la saison 3 de Sex Education.

Kedar Williams-Stirling (Jackson) et Ncuti Gatwa (Eric) étaient présents à l’événement et ont parlé de leur amour pour la série.

“C’est une nouvelle année, Otis a des relations sexuelles occasionnelles, Eric et Adam sont officiels et Jean a un bébé en route”, lit-on dans la description officielle de la troisième saison.

“Pendant ce temps, le nouveau directeur Hope (joué par Jemima Kirke) essaie de ramener Moordale à un pilier d’excellence, Aimee découvre le féminisme, Jackson a le béguin et un message vocal perdu se profile toujours.”

“Préparez-vous pour les animaux d’engagement, les phénomènes extraterrestres, les cupcakes de la vulve et bien plus encore de Madame Groff.”

Parmi les autres nouveaux membres de la distribution pour la troisième saison figuraient Jason Isaacs jouant Peter Groff, le frère aîné plus réussi et pas très modeste de M. Groff, artiste d’enregistrement et auteur-compositeur, Dua Saleh, qui se joint à leurs débuts d’acteur, jouant Cal, un étudiant non binaire à Moordale.

Indra Ové est également à bord en tant que mère adoptive d’Elsie, Anna.

Sex Education met en vedette Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene et Tanya Reynolds.

Le casting comprend également Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar et Jim Howick.

La saison 3 de Sex Education était parfaite, la série vieillissant avec les personnages.

Il a abordé des scénarios plus matures, laissant la place à un drame plus frais.

La série est écrite et créée par Laurie Nunn et produite par Eleven.

L’équipe de rédaction comprend Sophie Goodhart, Selina Lim, Mawaan Rizwan, Temi Wilkey et Alice Seabright, avec du matériel supplémentaire de Jodie Mitchell.

La saison 3 est réalisée par Ben Taylor et Runyararo Mapfumo. Laurie Nunn, Ben Taylor et Jamie Campbell sont également producteurs exécutifs.

Que pensez-vous du renouveau ?

Appuyez sur les commentaires ci-dessous.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.