Lee Aaron a refusé l’opportunité d’être devant Vixen dans les années 1990

Dans une nouvelle interview avec le “Aïe, tu es sur mes cheveux” podcast, icône du rock canadien Lee Aaron, qui est principalement connue en tant qu’artiste solo et auteur-compositeur, s’est vu demander si elle avait déjà eu l’opportunité de diriger un groupe majeur au cours de ses quatre décennies de carrière. Elle a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ouais. Je ne me souviens pas quand le chanteur de RENARDE à gauche – je pense que c’était le début des années 90. RENARDE m’a poursuivi pour un chanteur à un moment donné. Mais ma propre carrière allait très bien. Alors j’étais genre : ‘Je vous aime les gars. Je vous aime les filles, mais je ne vois pas comment…’ Je n’avais simplement pas l’impression que c’était ce que je voulais faire à ce moment-là.”

RENARDE a connu un certain nombre de changements de programmation et de périodes d’inactivité depuis les années 1990. Le groupe présente maintenant FEMME FATALE‘s Lorraine Lewis au chant, avec des membres de la formation classique Roxy Petrucci (batterie) et Partager Ross (basse). Chanteur Janet Gardnerle dernier départ de s’est déroulé début 2019.

Aaron a été l’une des premières femmes au Canada à naviguer dans les eaux dominées par les hommes du rock ‘n’ roll, ouvrant la voie à un nombre important d’artistes. Son album de 1989, “BodyRock”, qui a été certifié double platine au Canada, a été proclamé par Graphique magazine comme « l’un des 20 albums canadiens les plus influents des années 80, avec des artistes comme Avril Lavigne, Alanis Morissette et Shania Twain en dessous de Aaronl’influence de “.

Leealbum de 1984 “Reine du Métal” a été le premier des six albums à paraître sur le principal label indépendant Dossiers de grenier. AaronLe CV comprend également dix Prix ​​Juno candidatures et trois Prix ​​de la musique de Toronto pour “Meilleure chanteuse”.

Leele nouvel album studio de « Radio allumé ! », sortira le 23 juillet via Records de Metalville.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).