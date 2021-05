Lee Aaron sort le clip de son nouveau single “Cmon”

Chanteur canadien primé Lee Aaron a sorti un clip pour sa nouvelle chanson “Allons y”. Le morceau est le premier single extrait de son prochain album studio « Radio allumé ! », qui devrait maintenant sortir à l’international le 23 juillet via Metalville Records.

La vidéo a été écrite et montée par l’ingénieur/producteur/mixeur canadien aux multiples talents et génie de la vidéo Frank Gryner. Franc a récemment fait des vidéos pour ALICE COOPER et DEF LEPPARD et a également été l’éditeur de vidéo pour Lee‘s “Power, Soul, Rock N’ Roll – Live In Germany” DVD, sorti en 2019 via Metalville. Il a également réalisé des productions et des enregistrements sonores pour Rob Zombie, Trent Reznor et UN CERCLE PARFAIT.

Comme les stations FM qui régnaient autrefois sur les ondes, « Radio allumé ! » regorge d’accroches rock classiques et mélodiques, de riffs de guitare désagréables, de grandes harmonies et d’écritures inspirées. Les thèmes explorés sur l’album incluent: la mortalité (“Radio allumée”, “Vingt-et-un”), matérialisme (“L’or du diable”), responsabilisation (“Vampin”), dépendance (“Gaspillé”), l’amour (“Allons y”, “Avait-moi au bonjour”) et la société (“Briseur d’âmes”, “Poupée russe”).

Aaron délivre ces messages avec des mélodies mémorables et envolées et sa voix extraordinaire et polyvalente qui est restée puissante et cohérente tout au long de sa carrière.

« Radio allumé ! » liste des pistes:

01. Vampin ‘



02. Briseur d’âmes



03. Allons y



04. Maman ne t’en souviens pas



05. Radio allumée



06. Crawl de Soho



07. L’or du diable



08. Poupée russe



09. Grand grand amour



dix. Gaspillé



11. M’a eu au bonjour



12. Vingt-et-un

Gamme d’enregistrement :

Lee Aaron – voix principale



Sean Kelly – guitares



Dave Reimer – basse



Jean Cody – tambours

Elle a été l’une des premières femmes au Canada à naviguer dans les eaux dominées par les hommes du rock’n’roll, ouvrant la voie à un nombre important d’artistes. Son album de 1989, “BodyRock”, a été proclamé par Graphique magazine comme « l’un des 20 albums canadiens les plus influents des années 80, avec des artistes comme Avril Lavigne, Alanis Morissette et Shania Twain en dessous de Aaronl’influence de “.

Né à Belleville Ontario, LeeLa famille de a déménagé à Winnipeg lorsqu’elle avait deux ans. Vivre à deux portes du MacLean famille (MacLean et MacLean), Burton Cummings était un visiteur fréquent et AaronLes premiers souvenirs musicaux de sa famille étaient les répétitions et les fêtes qui se sont déroulées dans cette maison de Dowling Avenue pendant une grande partie de sa petite enfance.

Frappée par le virus de la musique, après son retour en Ontario, elle a étudié le chant et le piano à l’adolescence en plus de se produire dans de nombreuses productions de théâtre musical. À 15 ans, elle a été invitée à se joindre à un groupe de la banlieue de Toronto. Jouant initialement du saxophone et des claviers, à 17 ans, elle est devenue la chanteuse principale du groupe et a été découverte par un agent de talent local l’été où elle a obtenu son diplôme. Travailler avec des grands canadiens de MOXY, SANTER et Rick Emmett, à 19 ans, elle avait écrit et enregistré son premier album, 1982’s “Le projet Lee Aaron”.

Entre 19 et 21 ans, Aaron a traversé une période qu’elle décrit aujourd’hui comme “douloureuse et embarrassante” au cours de laquelle elle a été soumise à un marketing ouvertement sexiste, à des photographies exploiteuses, à des tenues de scène émotionnellement inconfortables et à “être jetée dans des situations dans lesquelles je n’avais ni la confiance en soi, ni la maturité, ni l’expérience de la vie pour naviguer. ” En conséquence, la chanson “Reine du Métal” est né. Une réponse – pas seulement à sa propre expérience mais à toute la culture sexiste du rock des années 80 – la chanson était conçue comme une déclaration féministe de pouvoir et de force. Les femmes étaient bien plus que les représentations ornementales et attrayantes de l’époque, mais fortes et intelligentes, en contrôle et une force avec laquelle il fallait compter. La chanson et la vidéo suivante ont été catapultées Aaron au statut emblématique avec des légions de fans à travers le monde et est devenu au fil des ans un hymne durable d’autonomisation pour les hommes et les femmes.

La fin des années 80 et le début des années 90 ont apporté des succès radio, des ventes d’or et plusieurs disques de platine avec “BodyRock” et “Certaines filles le font” (1991), multiple JUNO nominations et prix d’écriture de chansons. Elle est apparue sur la couverture de dizaines de magazines – même guide télévisé! — et pendant plusieurs années semblaient être partout, ses vidéos en rotation quasi constante sur BeaucoupMusique. Aaron renversé la vapeur sur le statu quo sexiste dans sa vidéo pour “Qu’est-ce que tu fais à mon corps”, qui mettait en vedette un groupe d’hommes robustes et attrayants, objectivés avec langue et joue, mais d’une manière respectueuse. Cela a profondément résonné auprès du public et est devenu un succès retentissant.

Les thèmes récurrents dans son écriture – de l’adolescence à la maturité – ont toujours été l’autonomisation et l’individualisme féminins, remettant en cause le stéréotype féminin et bien sûr l’amour, dans toute sa beauté et son iniquité.

Elle est réapparue en 1998 en jouant du blues et du jazz dans des lieux intimes autour de Vancouver, surprenant les fans et les initiés de l’industrie avec un virage musical à gauche et a sorti “Petit poussin” (2000) un clin d’œil fougueux et émouvant à ses premières influences. Malgré le scepticisme initial, son authenticité et ses solides performances en direct d’un océan à l’autre lui ont permis de devenir l’une des chanteuses et compositrices les plus respectées et les plus polyvalentes du pays.

Elle a suivi avec le jazz infusé “Belles choses” (2004), mais son évolution de carrière la plus difficile à ce jour a peut-être été de devenir épouse et mère. Moins d’un mois après avoir terminé le “Belles choses” visiter, Lee et son mari a accueilli une fille en 2004 et un fils en 2006. Elle a pris une pause d’enregistrement pour se concentrer sur sa jeune famille, mais a continué à jouer certaines dates en direct. Elle a également publié “Musée”, une collection de performances de jazz sur DVD en 2006 ; “Raretés, Studio & Live”, une anthologie de carrière de 3 DVD en 2008; “Vivre en Suède”, un DVD de son concert de 2011 à Festival de rock suédois; et un CD commémoratif de 30 ans, “Radio Hitz et plus”, en 2012.

Pendant ce temps, Aaron est retournée au collège pour approfondir ses études postsecondaires et obtenir une certification en éducation spécialisée. Travaillant avec des jeunes exceptionnels de sa communauté, elle s’est rapidement retrouvée à aider à concevoir et à mettre en œuvre des programmes pour les enfants surdoués. « J’ai travaillé avec des penseurs aux capacités différentes toute ma vie… on les appelle des musiciens ! elle dit. « Travailler avec des enfants qui apprennent de manière non conventionnelle est un travail intuitif, tout comme la musique. Lorsque vous trouvez une stratégie d’enseignement qui fonctionne, comme une idée de chanson, l’ampoule s’allume et c’est magique. »

En 2016, Aaron catapulté sur la scène avec “Feu et essence”, une collection stellaire d’originaux rock. Dates canadiennes et européennes suivies et singles vidéo “Tom Boy”, “Feu et essence” et “Mauvais petit ami” continuer à gagner en popularité.

Leele dernier album studio de , “Diamond Baby Blues”, est arrivé en avril 2018. Son premier album live officiel, Power, “Soul, And Rock N ‘Roll – Live in Germany”, a suivi en septembre 2019.