Lee Abraham 2e, Associated Merchandising Corp. – WWD

Leopold «Lee» Abraham 2nd, l’ancien président d’Associated Merchandising Corp., une organisation autrefois puissante d’approvisionnement et de conseil au détail desservant des magasins du monde entier, est décédé à son domicile de Lenox, dans le Massachusetts, des suites d’un cancer. Il avait 93 ans.

Abraham fumant la pipe à la voix douce a commencé sa carrière dans le commerce de détail en 1954 en tant que marcheur chez Famous Barr, une division de l’ancien May Department Stores Co. Abraham a gravi les échelons de May Co. et en 1971, il était président et chef. directeur général de May Merchandising, filiale new-yorkaise de May Co., acquise par Macy’s Inc. en 2005.

En 1972, Abraham a ouvert un réseau de bureaux en Europe et en Extrême-Orient pour la May Co. Sa vaste expérience internationale lui a valu de faire partie des premiers Américains invités en Chine, lorsque les relations avec les États-Unis ont été renouvelées, pour le Canton de 1973. Commerce équitable.

Cinq ans plus tard, Abraham a été nommé président-directeur général d’AMC, qui était alors considérée comme la plus grande organisation de vente au détail et d’approvisionnement au monde pour les grands magasins et les magasins spécialisés. À l’époque, AMC importait environ 140 millions de dollars de marchandises de l’étranger, mais au moment où Abraham a pris sa retraite d’AMC en 1992, il y avait plus d’un milliard de dollars d’importations par an. Au cours de sa carrière, il a rencontré des ambassadeurs américains lorsqu’il était à l’étranger et des sénateurs américains pour faire pression pour la communauté du commerce de détail.

«Il y avait tellement de choses spéciales à propos de mon père», a déclaré sa fille Susan Spehar. «Il nous a appris à dire la vérité, à ne pas souffler dans nos propres cornes et à valoriser chaque personne de la même manière. Il se souvenait du nom de chacun et montrait un réel intérêt pour chaque personne qu’il rencontrait, qu’il s’agisse d’un serveur dans un restaurant qu’il fréquentait, de son portier, des amis de ses petits-enfants, de tout le monde. Il se souvenait des réalisations des gens ainsi que de leurs familles et il s’arrêtait toujours, leur serrait la main et bavardait avant de partir.

“Mais il était aussi un énorme filou, n’aimant rien de mieux que de taquiner les crédules parmi nous, dont j’étais l’un,” dit-elle, notant qu’il a fait des blagues littéralement jusqu’au jour de sa mort. «Nous étions assis à sa table de petit-déjeuner et je lui ai demandé si je pouvais avoir un petit morceau du Friday New York Times. Sa main droite était tellement enflée qu’il ne pouvait pas l’utiliser mais de sa main gauche il a déchiré un petit bout de papier et me l’a tendu avec un sourire.

Lorsqu’il a reçu un diagnostic de cancer du pharynx pour la première fois à 89 ans et qu’il a reçu des options de traitement, il a dit à sa fille: «Je ne veux pas que mes petits-enfants pensent que je les ai laissés tomber, que je n’étais pas disposé à me battre pour ma vie» et il a choisi de faire des radiations, ce qui était difficile pour lui.

«Bien qu’il se soit retrouvé avec de nombreux problèmes de santé, il ne s’est jamais plaint», a déclaré sa fille. «Il n’a jamais cessé de s’intéresser au monde, il n’a jamais cessé d’aimer s’asseoir au soleil et de commenter la beauté du paysage devant lui.

«Il a été un mentor pour moi. J’ai adoré ce gars », a déclaré Stan Tucker, l’ancien directeur de la mode chez Saks Fifth Avenue pour les hommes, les enfants et la maison qui a travaillé comme directeur général de la marchandise chez AMC pendant cinq ans, sous la direction d’Abraham. «Il était vraiment intéressé par vous en tant que personne, pas seulement en tant qu’employé», a déclaré Tucker. «Il est devenu un ami aussi bien que mon patron. Je lui ai fait confiance à 100%. Le secteur de la mode peut être très rude et désagréable. Ce n’était pas ce genre de gars.

Fondée en 1916, AMC est devenue au fil des décennies une organisation influente de sourcing de vêtements, de développement de produits, de repérage des tendances et de conseil pour des détaillants tels que les grands magasins fédérés, Harrods, Marshall Field’s et Target. Les détaillants ont payé des frais à AMC en fonction du volume. À une certaine époque, AMC exploitait une cinquantaine de bureaux dans les grandes villes du monde, dont Paris, Londres et Hong Kong. Les bureaux ont organisé des réunions pour les acheteurs voyageant à l’étranger pour visiter les fabricants, les concepteurs et les salles d’exposition, dont certains étaient peut-être nouveaux pour les détaillants. «C’était comme lorsque vous voyagiez à l’étranger, vous aviez un bureau à domicile où aller. AMC a fait toutes les recherches pour vous », a déclaré Tucker.

AMC a également développé des produits de marque privée pour les détaillants et a pu se procurer d’énormes volumes à d’excellents prix en raison du pouvoir d’achat dont elle disposait sur la base de l’agrégation des commandes de différents détaillants. Une autre fonction clé chez AMC était de conseiller les magasins sur les vides dans leurs entreprises et où se trouvaient les opportunités de marchandise. AMC a géré un échange de données par lequel les détaillants membres avaient accès à des informations sur les performances des catégories chez d’autres détaillants membres d’AMC.

Pendant de nombreuses décennies, le modèle commercial d’AMC a fonctionné jusqu’à la fin des années 80, lorsque la consolidation de la vente au détail était en hausse. Au fur et à mesure que les détaillants fusionnaient, ceux qui restaient étaient assez grands pour exploiter seuls les services fournis par AMC, tels que la conception et le développement de marques privées, et des bureaux à l’étranger. Avec la croissance du parc de magasins, les détaillants ont commencé à se trouver en concurrence directe avec d’autres membres d’AMC. L’échange de données n’était plus pratique. Un coup dur pour AMC a été le retrait de Federated. En 1998, Target Corp., à l’époque appelée Dayton Hudson Corp. et un utilisateur majeur des opérations asiatiques d’AMC, a repris AMC, mettant ainsi fin à AMC comme elle le faisait historiquement.

Abraham a siégé au conseil des gouverneurs de la Parson’s School of Design pendant 14 ans et a reçu le Parsons Award pour ses 47 années de contribution à l’industrie de la mode. Après sa retraite, il a siégé à plusieurs conseils d’administration, tels que Signet Group, Liz Claiborne, RG Barry Corporation et Smith Barney. Abraham s’est marié trois fois, y compris pendant environ une décennie à feu Dawn Mello, qui a occupé des postes de direction chez Gucci et Bergdorf Goodman.

En plus de sa fille, Abraham laisse dans le deuil son frère, Lee 3rd; trois petits-enfants; un arrière-petit-enfant et sa troisième épouse Katherine. Au lieu de fleurs, des dons peuvent être envoyés au Lee Abraham Scholarship Fund, Stonehill College, Easton, Massachusetts; l’ACLU, ou un organisme de bienfaisance de son choix.