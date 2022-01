Lee Angol contre Theo Robinson sur le rythme, le tir, la défense et les compétences dans une bataille de classement HILARIOUS

talkSPORT EDGE s’est associé à l’EFL pour vous proposer un tout nouveau contenu exclusif avec divers clubs du championnat, de la League One et de la League Two.

En décembre, nous avons lancé notre nouvelle série « FIFA Versus » avec Theo Robinson et Lee Angol de Bradford City, et les garçons sont de retour, donnant cette fois leurs verdicts hilarants sur les notes en jeu de FIFA 22.

EDGE : Classements FIFA : Bradford City – Theo Robinson et Lee Angol confrontent leurs statistiques FIFA pour voir qui sortira vainqueur du match de cette année…

Rory Jennings d’EDGE s’est assis avec le duo pour révéler et débattre de leurs statistiques de rythme, de tir, de défense et de compétences dans la dernière édition de la série FIFA d’EA Sports, et il est juste de dire qu’aucun des gars n’était le plus heureux !

Regardez les « classifications FIFA » d’EDGE avec Bradford City, ci-dessous…

EDGE: Lee Angol et Theo Robinson de Bradford City s’assoient avec Rory Jennings pour comparer leurs notes sur FIFA 22 d’EA Sports