Lee Bowyer démissionne de son poste de manager de Charlton après trois ans et devrait remplacer Aitor Karanka à Birmingham

Lee Bowyer a quitté son poste de manager de Charlton et devrait succéder à Aitor Karanka à Birmingham City.

L’ancien milieu de terrain anglais a appelé le temps sur une période de trois ans turbulents à The Valley, qui comprenait une promotion au championnat et une relégation en League One.

Getty Images – Getty Bowyer a succédé à Karl Robinson à Charlton en 2018

Le rachat par Thomas Sandgaard du club du sud de Londres cet été semblait marquer une nouvelle ère radieuse pour Charlton.

Mais les Addicks ont lutté pendant une grande partie de cette saison.

Ils sont toujours bien dans la course pour les play-offs, mais sont à dix points d’une place de promotion automatique.

La pression s’est accrue sur Bowyer ces dernières semaines et il a maintenant décidé de quitter le club où il a commencé sa carrière de joueur et de manager.

Getty Images – Getty Bowyer se dirige vers Birmingham

Il laisse Charlton à deux points des positions de barrage en Ligue 1, bien qu’il ait joué plus de matchs que la plupart des équipes autour d’eux.

talkSPORT comprend qu’il est sur le point de reprendre un autre de ses anciens clubs, Birmingham.

Les Bleus planent dangereusement au-dessus de la zone de relégation du championnat et se sont séparés d’Aitor Karanka ce week-end.

On se souvient affectueusement de Bowyer à St Andrew’s pour avoir disputé 64 matches de championnat pour Birmingham entre 2009 et 2011.

Sa décision de quitter Charlton divisera l’opinion des fans d’Addicks, certains appelant à son départ au milieu de la mauvaise forme du club plus tôt cette saison.

D’autres se souviendront de la joie finale des barrages en 2019 lorsque le dernier vainqueur de Patrick Bauer a envoyé Charlton au championnat lors de la première saison complète de Bowyer.

Getty Images – Getty Charlton a encore une chance de monter cette saison

Bowyer s’est tenu aux côtés du club pendant l’été lorsque de sérieux doutes planaient sur l’avenir de Charlton.

Les Addicks risquaient d’être expulsés de la Ligue de football lorsque trois personnes de l’ESI ont échoué au test des directeurs et propriétaires de la Ligue anglaise de football en août.

Le club du sud de Londres a été relégué du championnat la saison dernière et placé sous un embargo de transfert alors que la nouvelle campagne approchait avec des choses sombres.

Leur avenir est plus sûr sous Sandgaard, bien que Bowyer ne soit pas là pour terminer la reconstruction du club.