Lee Bowyer dit qu’il fera de la starlette de Manchester United Tahith Chong un “meilleur joueur” pendant la période de prêt à Birmingham

Le patron de Birmingham, Lee Bowyer, insiste sur le fait que Tahith Chong reviendra à Manchester United en tant que meilleur joueur l’année prochaine.

L’ailier de 21 ans a rejoint les Blues pour un prêt d’une saison alors qu’ils visent à obtenir une promotion du championnat au cours de la saison à venir.

Chong a fait 16 apparitions en équipe première pour Man United

Chong a lutté pour la forme et le temps de jeu lors de périodes de prêt avec le Werder Brême et le Club de Bruges la saison dernière, mais les antécédents de Bowyer avec de jeunes joueurs lui sont très utiles.

L’ancien manager de Charlton a fait des merveilles avec Joe Aribo, Josh Cullen et Karlan Grant ces dernières années.

Et Bowyer s’attend à ce que Chong soit le prochain jeune joueur à jouer pour lui.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je n’aime pas trop parler de moi, mais mon bilan avec les joueurs de prêt est bon. C’est très bien.

«Man United aurait fait ses devoirs et l’aurait reconnu et ils voulaient que Chong vienne ici et Chong voulait venir ici, ce qui est important.

Chong a vu son prêt avec le Werder Brême annulé au milieu de la saison dernière

« Mon travail est de lui renvoyer un meilleur joueur. Est-ce que je crois que cela arrivera? Oui, parce que c’est arrivé à tous les joueurs avec qui j’ai travaillé.

“C’est bien d’avoir un club de la stature de Man United pour me faire confiance avec un joueur aussi talentueux.

«Je suis reconnaissant à tous les clubs parce qu’ils nous prêtent des joueurs, tout comme les autres clubs devraient nous être reconnaissants lorsque nous leur prêtons nos joueurs. C’est la façon dont cela fonctionne.

“Je vais m’occuper d’eux et m’assurer qu’ils s’améliorent.”