Lee Bowyer donne une évaluation honnête alors que Birmingham subit une perte humiliante

Le patron de Birmingham, Lee Bowyer, a admis que son équipe était « la deuxième meilleure » alors qu’elle était battue 4-0 par les Blackburn Rovers.

Buts de John Buckley, Reda Khadra et d’un Ben Brereton accolade a assuré une énorme victoire pour les hôtes. Le résultat a placé Blackburn en troisième position, Birmingham restant huit points au-dessus de la zone de relégation. Et Bowyer a avoué que son équipe n’était tout simplement pas assez bonne à Ewood Park.

S’exprimant après le match, il a déclaré: «Nous les avons aidés en cours de route. Les buts que nous avons encaissés ne sont pas assez bons. Nous étions deuxièmes.

« C’est une bonne équipe, Blackburn. Ils ont de la qualité partout dans le parc. Même les gens qu’ils amènent étaient vraiment bons. Nous étions hors de notre profondeur aujourd’hui.

« (Pour le premier but) Juste une autre balle de base. On en a fini avec un ballon de la moitié centrale à l’ailier opposé arrière, qui vient à l’intérieur de Kristian (Pedersen) qui ne peut pas le toucher. Et le second vient d’un demi-centre et il glisse un devant, et ils entrent.

«Ce n’est pas comme nous, nous défendons normalement mieux que ça. Nous n’étions pas aux courses aujourd’hui.

«En tant que groupe, nous devons nous améliorer. Nous savons que ce n’était pas assez bon. Nous devons faire mieux. »

Cette défaite était le troisième match de Birmingham sans victoire, n’ayant également pris que cinq points lors des sept derniers matches.

Et avec seulement cinq équipes sur plus Championnat défaites cette saison, des questions commencent à se poser sur le management de Bowyer.

Newcastle, West Ham ou Ajax ? Quelle est la prochaine étape pour le gardien de Man Utd Dean Henderson?

Le patron explique un point positif chez un jeune

Pendant ce temps, Bowyer a admis avoir repéré un résultat positif de la défaite de Blackburn.

Le manager a été impressionné par la conduite de Jordan James, 17 ans, tout au long du match.

Le milieu de terrain a déjà disputé sept matches de championnat cette saison et est très apprécié des fidèles de Brum.

S’exprimant sur James, Bowyer a déclaré: « Pour moi, le seul point positif aujourd’hui est JJ (Jordan James).

« Il peut sortir de ce vestiaire la tête haute. »

LIRE LA SUITE: Birmingham envisage la future star du FC Groningen avant janvier