L’ancien milieu de terrain d’Everton Lee Carsley a été nommé nouvel entraîneur-chef de l’équipe anglaise des moins de 21 ans et le joueur de 47 ans sera assisté de l’ancien défenseur anglais Ashley Cole.

Lee Carsley nommé entraîneur-chef de l’Angleterre U21 avec Ashley Cole comme assistante

Carsley s’intensifie

Carsley, qui a occupé de nombreux postes d’entraîneur depuis qu’il a pris sa retraite en 2011, est passé de l’équipe d’Angleterre U20, où il a passé un an en charge. Pendant ce temps, Cole combinera son rôle aux côtés de Carsley avec le travail qu’il fait à l’académie de Chelsea.

Le lien que Carsley entretient avec l’équipe d’Angleterre remonte à son époque avec l’équipe U19 en 2015, alors qu’il a également travaillé auparavant avec les U21 en tant qu’entraîneur adjoint.

Ses précédents rôles d’entraîneur incluent la Brentford Development Squad, les U18 et les U23 de Brentford et Manchester City. Dans les configurations de l’équipe première, Carsley a également été gardien à Coventry City à deux reprises et gardien à Birmingham City.

S’adressant au site Web de la FA à propos de son nouveau rôle, Carsley a déclaré: “Je considère que c’est un immense honneur et une réussite d’entraîner les MU21. C’est un poste vraiment prestigieux avec beaucoup de responsabilités comme l’a prouvé le calibre des prédécesseurs dans ce rôle.

« Gareth et Steve Holland ont toujours été d’un grand soutien et j’ai hâte de travailler plus étroitement avec eux.

«Nous avons une excellente opportunité d’aider l’équipe senior en développant les meilleurs jeunes talents de ce pays tout en combinant cela avec l’objectif de réussir au niveau U21.

« J’aurai une grande équipe autour de moi. Ashley est un ajout brillant au personnel et nous aurons également Tim Dittmer comme entraîneur des gardiens, avec toute son expérience du jeu.

«J’ai suivi des cours avec Ashley pendant le verrouillage et j’ai été impressionné. Il est engagé dans l’entraînement et le développement des joueurs, donc beaucoup de nos pensées sont alignées. »

Cole rejoint en tant qu’assistant

Le défenseur Cole a remporté 107 sélections pour l’Angleterre au cours de ses jours de joueur et a commencé sa carrière d’entraîneur avec le comté de Derby en 2019, le dernier club pour lequel il a joué avant de prendre sa retraite.

Il est retourné à Chelsea pour travailler dans leur académie en octobre 2019 et y est depuis.

Cole a participé au lancement du programme International Player to Coach d’England Football Learning, qui aide les joueurs à passer du statut de joueur à l’encadrement et a également été entrepris par Wayne Rooney, Michael Dawson et Carlton Cole.

Lors de sa nomination, Cole a déclaré: «Je suis vraiment heureux d’avoir cette opportunité de soutenir Lee et de travailler avec les meilleurs jeunes du pays.

“J’ai adoré jouer pour l’équipe nationale et maintenant avoir la chance de travailler en tant qu’entraîneur de l’Angleterre est un sentiment spécial. St. George’s Park est un endroit incroyable et j’ai hâte de commencer. Je veux faire de mon mieux pour aider les jeunes joueurs à se développer, et aussi apprendre de personnes brillantes en même temps. »

Le premier match de Carsley et Cole à la tête des U21 se déroulera contre la Roumanie en septembre, tandis que leur premier match à domicile sera contre le Kosovo le même mois.

