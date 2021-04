Lee Delaney du club de gros de BJ meurt de façon inattendue – WWD

Lee Delaney, président et chef de la direction du BJ’s Wholesale Club, est décédé de manière inattendue jeudi en raison de causes naturelles présumées, a révélé la société vendredi. Delaney avait 49 ans.

“Nous sommes choqués et profondément attristés par le décès de Lee Delaney”, a déclaré Christopher J. Baldwin, président exécutif du conseil d’administration et ancien PDG du BJ’s Wholesale Club, dans un communiqué.

«Lee était un leader brillant et humble qui se souciait profondément de ses collègues, de sa famille et de sa communauté», a ajouté Baldwin. «Nous adressons nos plus sincères condoléances et notre sympathie à sa famille, en particulier à sa femme et à ses deux enfants. Nous honorerons son héritage et nous nous souviendrons de l’impact extraordinaire qu’il a eu sur tant de personnes. Nos pensées les accompagnent pendant cette période difficile.

La société a également déclaré vendredi que Bob Eddy, vice-président exécutif, directeur administratif et financier, avait été nommé PDG par intérim. Eddy a rejoint l’entreprise en 2007, est devenu EVP et CFO en 2011, et a ajouté le rôle de directeur administratif en 2018.

«Bob s’est étroitement associé à Lee et a joué un rôle essentiel dans la transformation et la croissance du Wholesale Club de BJ», a déclaré Baldwin. «Nous avons la plus grande confiance dans le leadership de Bob et sa connaissance approfondie de l’entreprise. Nous prévoyons annoncer des changements permanents à notre direction dans un délai raisonnablement court, grâce à notre planification de la relève antérieure. »

En outre, Baldwin a été nommé président exécutif.

Delaney a rejoint BJ’s en 2016 en tant que EVP, directeur de la croissance, est devenu président en 2019 et est devenu PDG de BJ en février 2020. Avant de rejoindre BJ’s, Delaney était associé au bureau de Boston de Bain & Co., et un leader dans le la pratique des produits de consommation de l’entreprise. Il est devenu PDG de BJ en février 2020.

Bien que Delaney ait occupé le poste de PDG pendant un peu plus d’un an, sous sa direction, BJ a bien performé. «2020 a été une année remarquable, transformatrice et stimulante qui a changé structurellement notre activité pour le mieux», a déclaré Delaney lorsque la société a annoncé ses solides résultats pour le quatrième trimestre 2020 et l’année complète. «Alors que les circonstances uniques provoquées par la pandémie ont fourni des vents favorables, nos résultats de pointe et nos gains de parts de marché significatifs démontrent la force de notre exécution en ces temps difficiles», a ajouté Delaney. «Nous avons réalisé des progrès stratégiques substantiels, notamment en obtenant des résultats record en termes d’adhésion, en optimisant le merchandising, en élargissant nos offres numériques, en accélérant notre expansion géographique et en améliorant notre bilan.

«Nous avons eu le privilège d’avoir Lee en tant que membre actif, apprécié, fiable et réfléchi du comité exécutif et du conseil d’administration de la NRF», a déclaré Matthew Shay, président et chef de la direction de la National Retail Federation. «C’était un grand leader qui se souciait profondément de l’entreprise, de son équipe et des communautés qu’ils servent. Lee manquera beaucoup à ses amis de NRF et au sein de l’industrie. Nous avons ses collègues, et en particulier sa famille, dans nos pensées et nos prières.

Le BJ’s de 15,1 milliards de dollars, basé à Westborough, dans le Massachusetts, exploite 221 clubs de gros de BJ et 151 sites de gaz de BJ dans 17 États, concentrés dans l’Est. L’entreprise compte 6 millions de membres.