Lee Dixon critique le « stupide » joueur d’Arsenal de 24 ans après la défaite de Manchester City

Lee Dixon a critiqué Gabriel Magalhães pour son expulsion « stupide » lors de la défaite 2-1 d’Arsenal contre Manchester City samedi, comme il l’a déclaré à Premier League Productions (01/01/22 à 14h45).

La légende de Highbury a ajouté qu’il n’y avait « aucun doute » que le défenseur d’Arsenal méritait de recevoir un deuxième carton jaune lors de la rencontre controversée aux Emirats.

Non seulement l’équipe locale a concédé un but dans les arrêts de jeu pour perdre le match, mais l’arbitre sur le terrain et le VAR ont également pris un certain nombre de décisions discutables pendant le match.

L’un des cartons jaunes que Gabriel a reçus était pour dissidence après que Bernardo Silva ait remporté un penalty pour son équipe en seconde période, bien que les joueurs d’Arsenal aient estimé qu’il était tombé très facilement après un défi de Granit Xhaka.

Mais ce qui a le plus frustré Dixon, ce sont les actions de Gabriel pour décrocher son deuxième jaune et son défi « idiot » sur Gabriel Jesus sur la ligne médiane.

« Quand vous êtes sur un jaune », a déclaré Dixon. « Vous ne pouvez pas faire ça. Il est sur la ligne médiane et il a des hommes derrière lui.

« Jésus lui fait un petit tour. Mais vous pouvez le laisser avoir le ballon sur la poitrine, il ne va nulle part. C’est téméraire et un deuxième carton jaune, cela ne fait aucun doute.

« Le deuxième était idiot. Et celui-là aussi était un peu stupide. Maintenant, vous êtes tombé à dix contre une équipe brillante de Man City même s’ils ne jouaient pas bien. Vous allez être en dessous.

Mikel Arteta aurait fait rage à la maison à cause des incidents qui se sont déroulés hier.

Après avoir été surclassé par les champions de Premier League plus tôt dans la saison, c’était une autre affaire cette fois-ci.

Si quoi que ce soit, c’était le club du nord de Londres qui méritait de repartir avec trois points.

Mais au lieu de cela, ce fut une défaite qui sape le moral contre une équipe qui va probablement continuer et défendre sa couronne de Premier League.

