Lee Dixon remet en question l’incident de la première mi-temps lors de la victoire 3-1 d’Arsenal hier soir

Lee Dixon a déclaré à BBC Radio 5 Live (22/10, 20h58) que l’arbitre Craig Pawson n’avait pas commis d’erreur claire et évidente en ne donnant pas à Arsenal un penalty contre Aston Villa vendredi.

Les Gunners ont battu les Villans en déplacement 3-1 après des buts de Thomas Partey, Pierre-Emerick Aubameyang et Emile Smith Rowe. Aubameyang a frappé à la maison après avoir raté le point à la sixième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps après que le VAR ait vérifié un tacle de Matt Targett.

Targett a tenté d’écarter le danger dans la surface d’Emiliano Martinez pour sauver Villa sur le coup de la mi-temps. Mais en plongeant, l’arrière gauche a traversé le dos d’Alexandre Lacazette et a fait tomber le Français. Pawson a vérifié l’incident auprès du moniteur au bord du terrain et a décidé d’annuler sa décision initiale de ne pas infliger de pénalité.



Martinez a sauvé le penalty d’Aubameyang, mais le gardien d’Aston Villa n’a pu que parer le tir et l’attaquant d’Arsenal a réagi en premier. Le but a donné aux hommes de Mikel Arteta un avantage confortable avant la pause après avoir dominé les 45 premières minutes.

Dixon remet en question la décision de sanction d’Arsenal

Cependant, Dixon ne savait pas si Pawson avait suffisamment de preuves pour annuler sa décision initiale et donner une pénalité à Arsenal. Croire que la collision de Targett avec Lacazette était proche d’être une faute ou non, même après les rediffusions.

« Il entre en contact avec le ballon et il entre également en contact avec l’arrière de la jambe », a déclaré Dixon. «Le défenseur sentira que c’est très dur parce qu’il entre en contact avec le ballon, mais il entre également en contact avec sa jambe de manière marginale avant.

«Est-ce clair et évident quand on y regarde à nouveau, qu’il s’agit d’un penalty ? Je ne pense pas. Dans ce cas, vous vous en tenez à votre décision initiale. Mais il l’a revu et a manifestement pensé qu’il s’était trompé.

Pawson avait-il raison de donner un stylo à Arsenal contre Villa ?

Targett d’Aston Villa peut se sentir durement fait avec Pawson accordant à Arsenal un penalty qui a cimenté leur avantage, comme le suggère Dixon. L’arrière latéral n’avait d’yeux que pour le ballon en tentant de dégager, mais a touché la jambe de Lacazette en premier. Marginalement.

Et en passant par l’arrière du mollet de l’avant-centre, Pawson a estimé qu’il y en avait assez pour pointer vers l’endroit. Considérant sa réaction initiale de ne pas avoir commis de faute comme l’erreur qu’il a commise, plutôt que de donner le penalty.

