Lee Elder, le Mandela du golf qui a relancé la lutte contre le racisme aux Augusta Masters

Nouvelles connexes

Dans la vie, comme dans le sport, tout le monde a besoin de références. Certains atteignent ce genre de statut afin de pouvoir donner aux fans le sentiment de les suivre. Le schéma se répète toujours: ils ne savent ni comment ni pourquoi, mais ils parviennent à vibrer et à créer des sensations et des émotions très particulières chez ceux qui les considèrent comme des idoles ou qui se voient simplement identifiés en eux, dans leurs cas et dans leurs trajectoires. C’est le cas du fan qui se reflète sur le terrain ou sur la piste.

Cependant, il y a d’autres références qui savent pourquoi elles suscitent des passions et de grands sentiments, et c’est parce qu’elles ont toujours fait des fans, leurs compagnons de voyage, une partie de leur combat. Le sport, comme la vie elle-même, devient parfois aussi un combat. La mauvaise chose est quand les deux se rencontrent et que tout est encore un combat pour la survie. C’est à ce moment que les gens aiment le mythique Lee Elder ils deviennent des référents absolus. À une époque où la lutte contre le racisme est très active dans le sport, en particulier dans le football, le football américain, le basket-ball ou le Formule 1, il faut plus de personnages comme celui de Lee Elder.

Ancien, histoire vivante

Le golfeur légendaire Lee Elder a été utilisé tout au long de sa vie pour avoir à lutter contre l’adversité. Il sait, contrairement à beaucoup d’autres qui accrochent leurs médailles, ce que signifie lutter contre le racisme et ce qu’il faut faire à une époque où l’égalité ou la tolérance n’était pas connue. Les États Unis Les années 1960 et 1970 n’étaient pas vraiment un paradis pour une personne noire, pas plus que le golf. Cependant, il y a l’exemple de Elder, maintenant récompensé dans le Maîtres d’Augusta qui est en voie d’achèvement.

Tiger Woods et Lee Elder .

Grâce à ses efforts, à son dévouement et à ne pas avoir peur de risquer sa vie, ou du moins de ne pas le montrer, il a réalisé de grandes avancées dans le monde du golf si bien que des années plus tard, des joueurs comme Tiger Woods pourrait devenir le meilleur du monde en dépit d’être noir. Cependant, le succès de Tiger n’aurait sûrement pas été possible sans l’énorme travail de personnes comme Lee Elder ou similaires. Charlie Sifford, pionniers dans ce combat.

De plus, le travail de ces joueurs s’est encore amélioré lorsqu’ils ont réussi à conquérir l’un des bastions les mieux protégés par les élites blanches américaines. Le golf était à eux et ils n’étaient pas disposés à le partager avec qui que ce soit. C’était au moins jusque dans les années 70. Alors que certains athlètes aiment Muhammad Ali Ils étaient déjà une référence mondiale, des joueurs comme Sifford ou Elder avaient dû se battre pendant des décennies pour gagner un tournoi dans lequel le reste des joueurs étaient blancs ou même pour obtenir leur carte du PGA et être capable de concourir dans l’élite.

En 1975, Lee Elder a brisé l’un des obstacles les plus importants de l’histoire du golf en devenant le premier joueur noir à jouer. Les maîtres, les maîtres d’Augusta. Et il l’a fait malgré le fait que le club de golf qui possédait le tournoi n’autorisait pas les Noirs à y participer, mais ne pouvait occuper que des postes mineurs tels que des travailleurs d’organisation, des commis, des serveurs ou des services de nettoyage. Après sa première participation au tournoi de golf le plus prestigieux, Lee est devenu une icône pour tous et le grand adieu qu’ils lui ont tous fait en quittant les installations, lorsqu’ils ont arrêté leur travail et sont allés l’applaudir pour le remercier de son exemple et sa lutte inlassable.

Lee Elder, applaudi lors de son apparition à l’Augusta . Masters

Le Mandela du golf

Le travail important que Lee Elder a réalisé tout au long de sa vie a été inestimable et pour cette raison, il a toujours été considéré comme le Nelson Mandela de leur sport. De plus, l’Ancien avait lui-même sa propre expérience du racisme en Afrique du Sud au milieu de la Aparté. Ces types d’épisodes ont été ceux qui ont forgé une personnalité forte, inébranlable et rêveuse qui n’a jamais cessé de se battre pour l’égalité et le respect social de tous les groupes ethniques.

Sa vie a toujours été marquée par le malheur et c’est qu’il a perdu son père alors qu’il n’était qu’un enfant dans le Seconde Guerre mondiale. De plus, peu de temps après, sa mère est également décédée des suites de ce qu’on appelait à l’époque “ mourir de chagrin ”, c’est-à-dire que la mort de son mari, le père de Lee Elder, avait été un coup si terrible qu’elle ne pouvait pas surmonter. . A partir de ce moment, Elder était sous la responsabilité de ses 9 frères, même si c’était lui, qui avait cherché un emploi de cadet, qui avait réussi à rapporter de l’argent à la maison pour la survie de tous. Quelques années plus tard, il est adopté par sa tante Sarah avec qui il est allé à Los Angeles et où il a appris à jouer au golf.

Devenu joueur professionnel, il est venu côtoyer de grandes stars du moment, dont certaines sont devenues de grands supporters pour lui. Sans aucun doute, l’une de ses amitiés les plus intenses, et grâce à laquelle il a été à la hauteur de son surnom de “ Nelson Mandela du golf ”, a été le Sud-Africain Gary Player. Naturel de Johannesburg et vainqueur de 9 majors, Player est considéré comme l’un des trois grands de l’histoire du golf avec Jack Nicklaus Oui Arnold Palmer.

L’affiche des partants d’honneur de l’Augusta Masters 2021 .

En outre, il a noué une grande amitié avec Elder, qu’il a invité à plusieurs reprises en Afrique du Sud pendant la période de l’apartheid, ce qui a causé de graves problèmes aux deux, en particulier à Lee, qui a été persécuté et a même reçu des accusations de trahison contre les États-Unis. Il est né en Dallas et ils considéraient qu’il était bas qu’il ait une amitié avec un sud-africain comme Player et qu’il y soit également allé. Le conflit était si extrême que même Gary Player a dû demander la permission au président du pays, Jacobus Johannes Fouché, pour permettre l’entrée de Elder.

Cependant, ce n’était pas la plus grande épreuve qu’il a dû traverser au cours de ses années en tant que professionnel puisque, lors de sa participation aux Augusta Masters et à plusieurs tournois importants, Lee a été contraint de rester dans deux maisons en même temps sur le terrain. , loin de tout, pour ne pas être persécuté et harcelé. Ce n’est qu’ainsi, sans que l’on sache dans laquelle des deux maisons il résidait à un moment donné, qu’il parvint à échapper à ceux qui cherchaient son malheur et sa fin, ainsi que la fin des joueurs noirs au golf.

Son moment de gloire

Cependant, tous ces épisodes malheureux, toutes ces évasions, batailles et luttes contre une société rétrograde ancrée dans un passé plus fade, ont pris fin, du moins pour lui, qui maintenant dans la dernière partie de sa vie peut respirer facilement et être fier de tout. il a réalisé. Des exemples comme le vôtre et le vôtre Charlie Sifford Ils ont ouvert une porte pour espérer que les autres viennent de l’arrière et en profitent à la recherche de l’égalité et de la normalité désirées.

Dans cette édition qui se termine maintenant des Augusta Masters, Lee Elder a eu l’hommage bien mérité qu’il a toujours mérité et est devenu l’un des partants d’honneur du tournoi, les légendes qui effectuent le coup d’envoi le premier matin des Masters lorsque le soleil se réveille toujours. Ce travail, qui a été réalisé par les trois grands et désormais uniquement réalisé par Nicklaus et Player après la mort de Palmer, a commencé en 1963 avec les chiffres de Jock Hutchison Oui Fred McLeod, et maintenant il a accueilli le grand Lee Elder.

Lee Elder avec Player et Nicklaus aux Augusta Masters 2021 .

Malgré le fait qu’en raison de son état de santé délicat, il ne pouvait même pas exécuter un coup, sa simple présence, accompagnée du respirateur qui le maintient en vie, a suffi à le récompenser pour toute sa lutte, son travail et ses efforts lors d’un course et une carrière qui a ouvert de nouvelles frontières dans le golf et dans le monde du sport.

Lee, visiblement fier et excité, a recueilli toute la chaleur, le respect et l’affection des participants et a assuré qu’il vivait l’un des moments les plus beaux et les plus importants de toute sa vie. Des personnalités comme Bubba Watson, Champion Cameron ou alors Phil Mickelson Ils ne voulaient pas rater le moment et embrassaient également Lee dans ce qui est maintenant un moment de l’histoire des Masters et du golf en général, à une époque où la lutte contre le racisme est si visible et ancrée dans le sport américain.

[Más información: Andy Murray sorprende a sus fans con sus planes de futuro en el golf… o en el fútbol]