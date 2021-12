Lee Elder, l’homme qui a corrompu Augusta

Le 29 novembre, il est décédé, à l’âge de 87 ans, Lee Aîné, le premier golfeur à briser la barrière raciale et à se frayer un chemin qu’il empruntera des années plus tard Tiger Woods. Il a été le premier joueur afro-américain à jouer le Ryder cup et le premier qui a joué le Maîtrise, quelque chose qui aujourd’hui ne veut pas dire grand-chose mais qui en 1975 était une hérésie.

Augusta est dans Géorgie, enfoncé dans le sud profond de Etats-Unis, où pendant des décennies les Noirs ont été des esclaves et où le racisme continue de sévir sous un manteau fragile d’apparente tolérance. Pendant des semaines, Elder a reçu des centaines de menaces de mort s’il ternissait les liens du Augusta nationale et pendant plusieurs jours, il apprécia d’abandonner, craignant pour sa vie. Finalement, il a fait un pas en avant, culminant dans une carrière qui était le résultat des aléas d’une vie au cinéma.

Il est né en Dallas en 1934 dans une famille très pauvre de dix frères et sœurs. Quand il avait 9 ans, son père est décédé dans le La Seconde Guerre mondiale; trois mois plus tard, sa mère mourut de maladie. Il a passé trois ans dans divers orphelinats jusqu’à ce qu’il s’installe avec sa tante à Les anges. Il a trouvé du travail comme caddie dans un club et a abandonné l’école parce qu’il gagnait de l’argent en nettoyant les vestiaires et en vendant du matériel de golf.

Il a appris en regardant les autres le faire et en s’entraînant dans les coulisses lorsque le club était fermé au public ; Il était si doué qu’il remplissait ses poches en jouant pour de l’argent : il faisait semblant d’être un mauvais golfeur et, quand un mec acceptait de parier sur le heads-up, il le cambriolait. Il n’a joué 18 trous complets qu’à l’âge de 16 ans et la fortune, une constante dans sa carrière, lui a donné un coup de main après une enfance très difficile.

Un jour, il a joué un match contre le champion du monde des poids lourds Joe Louis, qui a visité le club où Elder travaillait, et l’instructeur de golf du combattant, Ted RhodesIl a été tellement impressionné par son talent qu’il lui a donné des cours pendant les trois années suivantes; grâce à lui, il peaufine sa technique et commence à jouer des tournois. En 1959, l’armée l’a appelé et a été envoyé à Fort Lewis (Washington), où encore la chance croisa son chemin : le colonel aux commandes, John GlasterIl était un passionné de golf et a mis Lee à son service pour qu’il puisse jouer souvent avec lui.

En 1961, il obtient son diplôme et devient membre du UGA (Association unie de golf), un circuit réservé aux noirs car à cette époque le PGASelon ses propres statuts, il était exclusivement réservé aux « membres de la race caucasienne ». Chez UGA, les prix étaient épouvantables – ils ne dépassaient pas 500 $ – mais Lee Elder s’est rapidement fait un nom, remportant 18 des 22 tournois au cours d’une séquence mémorable.

L’année suivante, la PGA a levé la barrière raciale, mais ce n’était qu’un détail technique : pour obtenir une licence scolaire qualifiante, il fallait une fortune que ni Elder, ni aucun joueur de sa race, n’avait. Cependant, il a persisté et après six ans d’efforts et d’économies, il a réuni la somme nécessaire. En 1967, il a terminé neuvième sur 122 candidats et a remporté la carte de circuit. Au cours de sa première année, il a rapporté 38 000 $ en prix et a attiré l’attention après avoir forcé Jack Nicklaus à une éliminatoire de cinq trous pour le titre dans le Classique de golf américain.

Il a dû endurer de nombreuses humiliations. Dans certains tournois, il n’était pas autorisé à entrer dans le club-house et devait se changer sur le parking. À une occasion, dans Tennessee, un spectateur est entré sur le green, a attrapé sa balle, qui était proche du trou, et l’a lancée loin pour essayer d’éviter de faire la coupe.

Toujours ferme et poli, il gagne peu à peu le respect de ses rivaux. En 1971 Joueur de Gary l’a invité à jouer un tournoi en Afrique du Sud; Grâce à sa puissante influence, le gouvernement du pays a fait une exception pour Lee dans sa politique d’apartheid, lui permettant de participer sans être séparé.

Son premier titre PGA, dans le tournoi Pensacola En 1974, il se qualifie pour l’Augusta Masters l’année suivante. Il avait 41 ans, les mêmes années que le tournoi de golf le plus célèbre du monde, et il serait le premier Afro-Américain à fouler le sol d’Augusta National. Sa boîte aux lettres a immédiatement commencé à se remplir de lettres de menaces de mort et son téléphone sonnait constamment avec des intimidations anonymes.

Il a beaucoup hésité et était sur le point d’arrêter. « J’y suis finalement allé pour deux raisons : parce qu’il m’avait fallu toute une vie pour me qualifier et parce que c’était mon rêve d’enfant, mais je tremblais tellement que je ne savais pas si je serais capable de frapper la balle », a-t-il expliqué. plus tard.

Il a pris ses précautions : pendant son séjour à Augusta, il a loué deux maisons et a dormi indifféremment dans l’une ou l’autre pour éviter d’être une cible prévisible. Il ne mangeait jamais seul et essayait toujours de le faire avec d’autres joueurs. Il a raté la coupe mais est revenu à Augusta cinq fois de plus, se classant 17e pour la meilleure récolte.

En 1979, il devient le premier Noir à participer à la Ryder Cup et en 1984, à l’âge de 50 ans, il rejoint le circuit senior. Son héritage est immense mais sa lutte n’a jamais tout à fait pris fin. Jusque dans les années 90, il y avait encore des clubs qui interdisaient d’avoir des membres afro-américains.