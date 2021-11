Lee Elder, premier golfeur noir à jouer au Masters, décédé à 87 ans

Lee Elder, le premier golfeur noir à participer au Masters, est décédé dimanche matin, a annoncé le PGA Tour. Il avait 87 ans. La cause du décès n’a pas été révélée, mais la nouvelle intervient sept mois après qu’il a été honoré au Masters de cette année en avril, où il a été nommé partant honoraire aux côtés de Gary Player et Jack Nicklaus, comme mentionné par ESPN.

« Mon cœur est très doux ce matin, pas lourd, doux, doux à cause des choses merveilleuses que j’ai rencontrées depuis mon arrivée ici lundi et de pouvoir voir certains des grands amis que je me suis fait au cours des dernières années, en particulier comme ceux-ci deux messieurs qui sont ici », a déclaré Elder à l’époque de Nicklaus et Player. « Nous nous sommes affrontés et nous avons certainement passé beaucoup de moments agréables. Je veux juste vous remercier beaucoup de m’avoir ici. C’est un grand honneur, et je le chéris beaucoup, et je le ferai toujours le chéris, et je tiens à remercier le président de m’avoir accordé ce grand privilège. »

Au cours de sa carrière, Elder a participé à 448 événements du PGA Tour et en a remporté quatre. Il a également remporté huit autres victoires sur les champions du PGA Tour. Il a fait sa première apparition au Masters en 1975 et a joué cinq autres fois dans le tournoi d’Augusta National, en plus de participer à 34 championnats majeurs et d’enregistrer sept top-25. Ses victoires sur la tournée comprenaient le Monsanto Open de 1974 (qui lui a valu d’être inscrit au Masters de 1975), le Houston Open de 1976, le Greater Milwaukee Open de 1978 et l’American Express Westchester Classic de 1978.

« Lee Elder était un pionnier, et à bien des égards », a déclaré Nicklaus. « Oui, il a été le premier joueur noir à participer au tournoi des maîtres, mais cela soulignait simplement le travail acharné que Lee a fait pour faire avancer la cause de tous ceux qui rêvent de jouer sur le PGA TOUR et pensent peut-être qu’il y avait trop d’obstacles avant eux. C’était merveilleux que le Masters Tournament et Augusta National rendent un hommage bien mérité à Lee en l’invitant à être un Starter Honoraire sur ce dernier Masters. Ce matin-là, vous pouviez voir la joie sur le visage de Lee, et Gary Player et J’ai été honoré de profiter de ce moment avec lui. Ce souvenir restera spécial pour tant de personnes, y compris moi, pendant de nombreuses années à venir. »

Lorsque Tiger Woods a remporté le Masters en 1997, il a mentionné Elder et Chalie Sifford – le premier golfeur noir à participer au PGA Tour – pour lui avoir permis d’atteindre ses objectifs. « Je n’étais pas le pionnier. Charlie Sifford, Lee Elder et Teddy Rhodes ont ouvert la voie », a déclaré Woods à l’époque. « Je pensais à eux et à ce qu’ils ont fait pour moi alors que je montais sur le 18e fairway. J’ai dit une petite prière et un merci à ces gars. Ce sont eux qui l’ont fait pour moi. »