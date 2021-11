Lee Elder, premier homme noir à jouer l’Augusta Masters en 1975, décède

Lee Aîné, le premier joueur noir à participer au Maîtres d’Augusta, est décédé à l’âge de 87 ans. Les Tournée de la PGA a confirmé sa mort ce lundi matin, heure américaine.

Elder, quatre fois vainqueur du PGA Tour, a fait sa première apparition au Augusta National en 1975. Il a été honoré au Masters en avril dernier lorsqu’il a été nommé « Débutant d’honneur » près de Jack Nicklaus et Gary Joueur.

« Mon cœur est très doux ce matin, pas très doux, doux à cause des choses merveilleuses que j’ai rencontrées depuis que je suis arrivé ici lundi et d’avoir pu voir certains des grands amis que je me suis fait ces dernières années, surtout comme ceux-ci deux. messieurs ici, » Elder a dit à l’époque à propos de Nicklaus et Player.

« Nous nous sommes affrontés et nous avons certainement passé de nombreux moments agréables. Je veux juste vous remercier beaucoup de m’avoir ici. C’est un grand honneur, et je l’apprécie beaucoup, et je l’apprécierai toujours, et je tiens à remercier le président de m’avoir accordé ce grand privilège », a-t-il ajouté

Elder, à partir de 1975, a disputé cinq autres Masters et 34 tournois du Grand Chelem, et s’est classé sept fois parmi les 25 premiers. Il a terminé à égalité au 11e rang du championnat PGA de 1974 et de l’US Open de 1979.

Les victoires de Elder sur le circuit incluent le Monsanto Open 1974 (qui lui a permis de participer au Masters 1975), le Houston Open 1976, le Greater Milwaukee Open 1978 et le Westchester Classic 1978.

Lorsque Tiger Woods est devenu le premier joueur noir à remporter le Masters en 1997, a reconnu le travail de base effectué par Elder et Charlie Sifford, le premier golfeur noir à participer au PGA Tour.

« Je n’étais pas le pionnier. Charlie Sifford, Lee Elder et Teddy Rhodes ont ouvert la voie », a déclaré Woods. « Je pensais à eux et à ce qu’ils ont fait pour moi en remontant le fairway du 18e trou. J’ai dit une petite prière et un merci à ces gars. Ce sont eux qui l’ont fait pour moi », a déclaré un Tigre excité alors.

L’histoire d’Elder était inspirante quelle que soit sa race, car il a surmonté une tragédie personnelle bien avant de se qualifier pour le PGA Tour grâce à une école de qualification en 1968.

Né à Dallas en 1934, Elder a perdu ses parents avant l’âge de 10 ans. Son père a été tué en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et sa mère est décédée trois mois plus tard.