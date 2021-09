Lee Grant: les stars de Manchester United cherchent à imiter Cristiano Ronaldo – Man United News And Transfer News

Le gardien de Manchester United, Lee Grant, a expliqué aux fans quel genre d’impact Cristiano Ronaldo avait déjà eu sur ses coéquipiers dans les coulisses.

La superstar portugaise est passée à Old Trafford de manière dramatique lors de la récente fenêtre de transfert et il est sûr de dire que son retour au club a donné un coup de pouce à tout le monde.

Ronaldo a réussi à attraper un doublé lors de ses deuxièmes débuts contre Newcastle United samedi et les supporters étaient ravis de sa performance.

Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait que l’arrivée de l’attaquant prolifique aidera les joueurs à atteindre un nouveau niveau et il semble qu’il le fasse déjà.

Grant s’est ouvert sur un petit incident qui reflète à quel point Ronaldo affecte ses coéquipiers de United.

🤤 « Le vendredi, vous finissez votre dîner et vous avez quelques trucs de triche. » 🤣 “Pas un seul joueur n’a touché le crumble & custard parce que tout le monde regardait l’assiette de Cristiano !” Lee Grant raconte comment la présence de Cristiano Ronaldo a mis les joueurs du #MUFC hors du dessert pic.twitter.com/NGciSvzuVP – talkSPORT (@talkSPORT) 12 septembre 2021

Grant dit : « Pour vous donner un exemple de l’impact qu’il a sur le groupe, c’est bien. C’était vendredi soir à l’hôtel.

« Donc, comme vous le savez, vous finissez votre dîner et généralement un vendredi soir, vous avez des trucs de triche.

« Vous avez du crumble aux pommes et de la crème pâtissière ou vous avez un peu de brownie et de crème ou autre.

«Je vous le dis maintenant, aucun joueur n’a touché le crumble aux pommes et la crème anglaise, aucun joueur n’est allé chercher ce brownie parce que tout le monde était assis.

« L’un des gars m’a dit : « Qu’est-ce que Cristiano a dans son assiette ?

«Nous avions donc un petit aperçu de ce qu’il avait et c’est évidemment l’assiette la plus propre et la plus saine que vous puissiez imaginer.

«Et ça m’a fait craquer de voir qu’aucun joueur n’a osé se lever et avoir cette malbouffe qui a été disposée.

« Je vais vous raconter une de ses assiettes – il en avait plusieurs. L’un d’eux était du quinoa, de l’avocat et quelques œufs durs.

«Écoutez, ce gars est dans une forme incroyable. Il a en fait le deuxième meilleur corps derrière moi maintenant au club – et ça veut dire quelque chose, alors fair-play à lui !

Il est probable que les joueurs de Manchester United voudront travailler deux fois plus dur pour égaler le célèbre rythme de travail de Ronaldo et c’est de là que viendront les vrais avantages.

Solskjaer a souligné à maintes reprises qu’il voulait que son équipe travaille toujours plus que l’opposition et c’est presque devenu un cliché que le talent seul ne décidera pas des matchs.

Le légendaire Norvégien sourira probablement jusqu’aux oreilles étant donné que l’achat de Ronaldo a eu l’impact exact qu’il souhaitait qu’il ait sur son équipe.