Lee Greenwood publie ‘God Bless The USA’ numériquement pour la première fois

Juste à temps pour le 4 juillet, une nouvelle vidéo musicale HD Hi-Res pour Lee Greenwood Le classique patriotique « God Bless The USA » sera présenté en première le 1er juillet à 9 h 00, heure du Pacifique, sur toutes les plateformes vidéo DSP. Greenwood organisera également une discussion spéciale avec les fans sur sa chaîne YouTube juste avant la première vers 8h30 PT.

La vidéo originale de 1984 n’est officiellement disponible sur aucun service de streaming. La vidéo intemporelle qui montre Greenwood visiter la ferme familiale et dîner les générations autour de la table, a été restaurée et maintenant disponible en haute résolution/HD 1080pi. De plus, le documentaire spécial Lee Greenwood: Proud To Be An américain fera ses débuts sur FOX Nation le 1er juillet.

Depuis sa sortie en 1984, “God Bless The USA” a accumulé d’innombrables récompenses et a dominé les charts au cours de plusieurs décennies. Elle a été nommée chanson de l’année par la Country Music Association en 1985 et a figuré dans le top cinq des charts country à trois reprises (1991, 2001 et 2003), ce qui lui confère la distinction d’être la seule chanson dans tous les genres musicaux. pour réussir cet exploit. Après le 11 septembre, il s’est hissé au premier rang des charts pop. CBS News a élu “God Bless The USA” la chanson patriotique la plus reconnaissable en Amérique, tandis que l’édition du matin de NPR présentait le morceau dans le cadre de leur série American Anthems en 2018.

L’été dernier, “God Bless The USA” a remporté la première place du palmarès des ventes de chansons numériques de Billboard, en partie grâce à une performance émouvante avec Home Free et le United States Air Force Band qui a accumulé plus de 200 millions de vues à ce jour.

« USA est la chanson que j’ai toujours ressenti le besoin d’écrire. Je voulais avoir quelque chose qui unisse les Américains d’un océan à l’autre et inculque la fierté aux États-Unis. La chanson représente ma famille, ma communauté et ces hommes et femmes qui ont payé le prix des libertés que nous aimons et apprécions tous.

Apparitions de Lee Greenwood le 4 juillet :

30 juin – L’interview de Faulkner Focus sur Fox News Channel

1er juillet – Fier d’être un Américain : Première de l’histoire de Lee Greenwood sur FOX Nation

1er juillet – Coeur D’alene Casino à Worley, Idaho à 19h00

2 juillet – Wild Rose Casino & Resort à Jefferson, Iowa à 20h00

3 juillet – LaVell Edwards Stadium à Provo, Utah à 19h00. L’America’s Freedom Festival comprendra un concert de Lee Greenwood et Collin Raye, des casse-cou de sports d’action de renommée mondiale Nitro Circus, 500 voix Millennial Choir, The Stadium of Fire Dancers, et le plus grand feu d’artifice de stade en Amérique. Stadium of Fire pour célébrer son 40e anniversaire et l’anniversaire de l’Amérique avec un spectacle musical et bourré d’action

4 juillet – River City Casino à St. Louis, Missouri à 19h30

5 juillet – L’histoire avec l’interview de Martha MacCallum sur Fox News Channel