Lee Johnson et Sunderland affrontent trois matchs à domicile en League One

Deux victoires et un nul lors des trois derniers matchs ont allégé la pression sur Lee Johnson et Sunderland. Avant cela, les Back Cats avaient vu leur forme de début de saison capituler avec plusieurs mauvais résultats et performances. Le mécontentement grandissait parmi certains supporters, désespérés de sortir de League One. Johnson commençait à ressentir la pression et avec l’augmentation des blessures, les résultats devaient être obtenus à tout prix.

Sept points en trois matchs ont rendu la table bien meilleure pour Johnson, Sunderland et leurs fans qui souffrent depuis longtemps. Avec seulement trois points qui les séparent de la première place de la Ligue 1, les Black Cats ont une chance avec trois matchs consécutifs à domicile à venir pour mettre leur blip derrière eux.

Trois prochains matchs de championnat cruciaux pour Lee Johnson et Sunderland

Oxford United, Morecambe et Plymouth Argyle visiteront le Stadium of Light dans l’espace de sept jours après le match de mercredi dans le Trophée Papa Johns. Une semaine comme celle-ci pourrait s’avérer difficile pour les joueurs mais s’ils en sortaient invaincus et avec deux ou trois victoires, l’élan qu’elle pourrait créer pourrait leur permettre de traverser une période festive toujours difficile.

Bien que la saison soit loin d’être terminée, les trois prochains matchs pourraient être cruciaux pour Lee Johnson et Sunderland. Si le manager ne parvenait pas à superviser un retour de points acceptable, la pression pourrait à nouveau monter sur l’ancien patron de Bristol City. Son équipe pourrait perdre non seulement les positions automatiques, mais également les places en séries éliminatoires, si les résultats ailleurs leur étaient défavorables.

Oxford et Plymouth ont montré cette saison qu’ils sont de sérieux prétendants aux places automatiques ou éliminatoires. Finalistes des play-offs battus lors de la saison 2019/20, les U’s ont de nouveau atteint les playoffs la saison dernière avant de chuter en demi-finale. Une fois de plus, ils semblent être sur la bonne voie pour se battre près du sommet de League One. Quatre victoires et deux nuls suggèrent un après-midi difficile pour les Black Cats.

Argyle a dominé le classement cette saison avant trois défaites en trois matchs. Les Pilgrims chercheront à remettre leurs espoirs de promotion sur les rails avant de se rendre à Wearside en tant que dernier des trois à visiter le Stadium of Light.

Morecambe se rend dans le nord-est pour un match en milieu de semaine avec de nombreux fans de Sunderland voyant cela comme un match où Sunderland devrait gagner. Les visiteurs se débattent du mauvais côté du tableau et tout sauf trois points serait perçu comme une énorme déception.

Lee Johnson confiant de prolonger son invincibilité

Johnson est convaincu que la série de mauvais résultats qui a vu sa position menacée est terminée et que la récente série de trois matchs sans défaite peut se poursuivre. S’adressant à safc.com, il a déclaré: « Quand vous venez dans un club comme Sunderland dans cette ligue, vous savez à quoi vous attendre.

«Nous travaillons vraiment dur sans relâche pour améliorer les éléments de notre performance dont nous avons besoin, afin que nous puissions réaliser une très bonne course. J’aimerais voir d’un point de vue positif le fait que nous avons commencé une petite course, et que nous pouvons maintenir cette invincibilité et remporter plus de victoires dans un avenir prévisible.

Blessures Montage

Les blessures s’accumulent à Sunderland avec plusieurs joueurs de la première équipe hors de combat. Les deux derniers ajouts à la liste des blessés sont Luke O’Nien et Aiden McGeady. Les deux sont des joueurs importants mais les deux pourraient être absents pendant plusieurs mois. Le milieu de terrain polyvalent O’Nien devrait être absent pendant trois mois après avoir subi une intervention chirurgicale sur une épaule blessée. On espérait que les O’Nien pourraient jouer malgré la douleur et se faire opérer à la fin de la saison; cependant, cela n’a pas été jugé possible.

L’ailier vétéran McGeady a subi des dommages aux ligaments du genou lors du récent match nul à Shrewsbury Town. Le joueur de 35 ans devrait être absent pendant deux à trois mois. Ailleurs, le capitaine Cory Evans est absent pendant deux à quatre semaines et l’arrière gauche Dennis Cirkin ne sera pas vu avant le Nouvel An à la suite d’une opération de hernie. Avec d’autres arrières latéraux luttant également pour la forme physique, Lee Johnson a dû utiliser la polyvalence de plusieurs joueurs pour aider dans des rôles parfois inconnus.

Des résultats plus importants que les performances

Avec des blessures dans des zones clés du montage de l’équipe, Sunderland doit se concentrer sur les résultats plus que sur les performances. Les fans veulent voir une bonne performance ; Cependant, au coup de sifflet final, tout est question de points. Trois matchs consécutifs à domicile donnent à Johnson et à son équipe l’occasion idéale de consolider leur position de sérieux prétendants à la promotion et de mettre leur terrible forme avant les trois matchs précédents fermement derrière eux.

