Lee Mouat condamné pour agression raciste contre Devin Freelon 10z viral

Un homme blanc du Michigan a été condamné à cinq ans de prison fédérale pour une attaque brutale et raciste contre un adolescent noir dans un parc qui a laissé l’adolescent avec une mâchoire fracturée et des dents cassées quelques jours avant l’obtention de son diplôme d’études secondaires.

Lee Mouat, 43 ans, a plaidé coupable d’avoir agressé l’adolescent avec un antivol de vélo robuste. Mouat a cassé la mâchoire de l’adolescent et lui a cassé trois dents, en plus de lui causer de multiples coupures au visage.

Bien que la victime ne soit pas nommée dans les dossiers judiciaires, les rapports des médias et un GoFundMe mis en place après l’attaque l’ont identifié comme étant âgé de 18 ans. Devin Freelon, Jr.

Mouat, qui est blanc, a d’abord confronté Freelon et deux amis sur le parking du Sterling State Park du lac Érié. Mouat était là avec sa famille, et les documents judiciaires indiquent que Mouat était ivre à ce moment-là.

Selon le mémorandum sur la peine du gouvernement :

Sur le chemin du parking, Mouat, se référant à DF et à ses amis, s’est plaint que les “n***ers” jouaient de la “musique du ghetto”. Mouat a annoncé qu’il briserait une glacière sur la tête des adolescents s’ils lui disaient quoi que ce soit, et a également annoncé qu’il voulait se battre. Sur le parking, DF s’est arrêté pour discuter avec son cousin, qui était assis à l’intérieur d’une voiture. Pendant ce temps, Mouat a commencé à crier directement sur les amis de DF, les appelant « n***ers » et leur disant que « Black Lives Don’t Matter », « N***ers n’appartient pas à cette plage » et « Ceci est ma plage, négro. Le cousin de DF a dit à Mouat d’arrêter de jurer et d’utiliser “ce mot”.

Selon le mémo, Mouat s’est ensuite excusé et s’est dirigé vers sa voiture en disant “J’ai quelque chose pour toi!”

C’est à ce moment-là que les procureurs ont déclaré que le Mouat de 240 livres et 6 pi 6 po a récupéré un lourd antivol de vélo en métal et s’est approché de Freelon et de ses amis, attaquant Freelon et une autre victime identifiée dans la plaidoirie comme étant TG.

Mouat a ensuite frappé DF au visage avec le cadenas de vélo, lui fracturant la mâchoire, lui cassant trois dents et lui lacérant le visage et la bouche. Une des filles de Mouat est intervenue et a tenté d’arrêter Mouat, mais il l’a repoussée. Mouat a donné un deuxième coup de pied ou a frappé DF au visage avant que DF ne perde connaissance. Mouat a également fait basculer le cadenas du vélo à TG, mais a raté. Mouat a continué à brandir le cadenas et à marcher vers TG, le narguant, “Viens ici, n***er.”

Un passant a appelé le 911, et les agents qui ont répondu « ont observé un traumatisme grave au visage et à la bouche de DF et ont remarqué que DF a perdu connaissance plusieurs fois », indique la note de service.

Mouat a également refusé de se conformer aux instructions des officiers de s’allonger sur le sol, ne le faisant qu’après qu’un officier a pointé un Taser sur lui.

“Notre bureau s’engage à protéger les droits de tous les citoyens, et poursuivre les crimes haineux est une priorité absolue”, a déclaré le procureur américain par intérim. Saïma Mohsin pour le district oriental du Michigan a déclaré dans un communiqué du ministère de la Justice. « L’attaque lâche et non provoquée contre cette jeune victime est terriblement inquiétante. Chaque citoyen a le droit de ne pas vivre dans la peur de la violence ou des attaques en raison de la couleur de sa peau. »

Mouat a des antécédents de comportement violent et agressif. Selon le mémorandum de condamnation, Mouat a été reconnu coupable de port d’arme dissimulée et de menace aggravée en 2011, lors d’une altercation avec un voisin au cours de laquelle Mouat a manifesté un comportement similaire – s’éloignant du combat pour revenir avec une arme. En 2011, il s’agissait d’un pistolet, que Mouat a tiré deux fois en l’air.

En 2017, Mouat a été reconnu coupable de violence domestique après avoir frappé sa petite amie à la tête. La fille de Mouat a également déclaré aux enquêteurs que Mouat avait des antécédents d’insultes racistes et n’approuvait pas qu’elle ait un bébé avec un homme noir.

Mouat purgera cinq ans de prison fédérale pour avoir enfreint la loi sur la prévention des crimes de haine de Matthew Shepard et James Byrd Jr., qui impose une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans pour avoir utilisé une “arme dangereuse” pour blesser quelqu’un en raison de sa “race réelle ou perçue”.[.]”

Selon les dossiers fédéraux, Mouat purge actuellement au FCI Milan, une prison fédérale de faible sécurité dans l’est du Michigan.

Dans les jours qui ont suivi l’attaque, un dentiste de la région a surpris Freelon avec environ 15 000 $ de soins dentaires gratuits, y compris la pose de dents temporaires à temps pour Freelon pour célébrer son diplôme d’études secondaires, selon un rapport de WJBK, une station Fox locale à Detroit. .

