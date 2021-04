Lee Pardini de Dawes publie une interprétation au piano de leur “ ne m’a pas réparé ”

Le claviériste de Dawes Lee Pardini a sorti sa version pour piano de «Didn’t Fix Me», l’une des chansons les plus frappantes de l’album 2020 très acclamé du groupe Bonne chance avec quoi que ce soit.

L’interprétation est sortie vendredi dernier (23) sur HUB Records, sous licence à Rounder / Concord, et comprend également une deuxième chanson de Dawes comme lue par Pardini, «Me Surtout», le numéro de clôture de Good Luck With Whatever. Cela fait suite à la sortie récente de l’album solo de l’homme au clavier, Home Bodies.

Le groupe a posté: «Lee a enregistré 2 chansons de Dawes sous forme de morceaux pour piano, une expérience semblable à celle de n’avoir que la fraise Starburst sans avoir à se soucier des saveurs moindres. Juste un compte unique, un contre un entre vous et le MVP pour toujours Dawes. »

Les versions influencées par le jazz reflètent les antécédents de Pardini et le baccalauréat en piano jazz avec lequel il a obtenu son diplôme à la Manhattan School of Music. Il a rejoint Dawes en 2016.

Dawes a annoncé une émission en direct pour le samedi 1er mai, quand ils joueront au Roxy à Los Angeles. Les billets, y compris une offre VIP de 35 $ qui comprend l’accès à la vérification sonore avant le spectacle et une session de questions-réponses, sont à le site d’événements en direct NoCap. Des billets d’accès régulier pour le spectacle lui-même, à partir de 19h PDT, y sont également disponibles à 15 $.

Les billets sont maintenant également en vente pour la tournée en personne récemment annoncée de Dawes pour l’automne 2021. «À notre public bien-aimé», ont-ils écrit, «c’est avec enthousiasme et joie que nous sommes prêts à annoncer nos premières dates de tournée pour F # $ @ ing! Il est temps de raccrocher nos zooms et de revenir dans des salles de style autre que le chat. ”

La partie I de la tournée aura lieu entre le 9 septembre et une date du 2 octobre à l’auditorium Ryman de Nashville. La deuxième partie se déroule du 17 novembre au 12 décembre et comprend des soirées au Fonda Theatre de Los Angeles le 27 novembre et à Fillmore de San Francisco le 28. Leur invitée spéciale de la tournée sera Erin Rae.

La bonne chance de Dawes avec tout ce qui peut être acheté ici.