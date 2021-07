Lee Ryan nie être transphobe après une dispute en ligne avec une drag queen .

Lee Ryan a déclaré qu’il était ” bouleversé ” alors qu’il échangeait des barbes avec une drag queen en ligne (Photo: Instagram)

Lee Ryan a insisté sur le fait qu’il n’était pas transphobe ou homophobe après avoir lancé une attaque chargée de jurons contre une drag queen sur les réseaux sociaux.

La star de Blue a déclaré sur Instagram qu’il commencerait à “s’identifier comme un enfant extraterrestre/star/graine/indigo”. Tout sauf humain, incitant la drag queen Layla Zee Susan, de son vrai nom Sammy Shepherd, à l’appeler.

Maintenant, le chanteur a déclaré qu’il n’avait répondu comme il l’avait fait que parce qu’il était “vraiment bouleversé”, et qu’en raison de sa propre sexualité et de celle de son compagnon de groupe Duncan James, il ne se moquerait pas de la communauté LGBTQ+.

Sammy a envoyé un message à Lee en lui disant qu’il “était un peu un ad ** k”, incitant Lee à riposter à une réponse jurée qui comprenait: ” F ** k off c ** t. Cela vous choque-t-il ? et l’a qualifié de “troll du clavier”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été piraté, Lee a répondu: “Non, je ne peux tout simplement pas supporter peu d’opinion comme vous qui pensez que votre opinion compte pour moi.

‘Je n’ai jamais dit s ** t à propos de non binaire ou gay. J’ai dit que je n’aime pas être un humain surtout à cause de petits fous comme vous qui poussent votre opinion dans la gorge des gens et pensent que vous avez droit.

Lee avec ses camarades du groupe Blue (de gauche à droite) Antony Costa, Simon Webbe et Duncan James (Photo: .)

“Je suis bisexuel et mon compagnon de groupe est gay – je ne manquerai jamais de respect à quelqu’un comme ça”, a-t-il déclaré au Sun.

« J’ignore normalement des choses comme ça, mais c’est comme si quelqu’un m’appelait raciste alors que je ne le suis pas. Duncan s’habille constamment en drag, il est gay, Blue a un gros [gay] suivant – donc cela m’a vraiment bouleversé.

« Certains de mes meilleurs amis sont homosexuels. Je n’ai rien dit sur le fait qu’il soit en train de traîner.

Lee, qui a récemment accueilli son troisième enfant, a ajouté: “C’était une chose inoffensive, je disais essentiellement que je suis un extraterrestre. Je n’étais offensant pour personne, à moins que vous ne soyez un extraterrestre. Je n’ai rien dit sur la communauté LGBTQ+.’

Layla Zee Susan a appelé Lee pour ses commentaires sur « s’identifier comme un extraterrestre » (Photo : Instagram)

L’interprète de drag a parlé de l’échange sur son Instagram, remerciant les abonnés pour leur soutien et leur demandant de “passer le mot”.

Sammy a partagé qu’il s’était excusé auprès de Lee, écrivant sur Instagram: “Dans toutes mes actions et décisions, je pense…” Est-ce que cela rendra ma mère fière “et s’excuser comme un moyen d’offrir la paix était quelque chose que je pense le faire.

“Ce n’était pas ce que je voulais faire et je ne tolère toujours pas son comportement, mais c’était la bonne chose à faire car je suis Sammy / Layla Zee Susan et je ne suis PAS Lee Ryan.”

Metro.co.uk a contacté le représentant de Lee qui a refusé de commenter.

