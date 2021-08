Lee ‘Scratch’ Perry, icône du reggae, décédé à 85 ans

Le légendaire chanteur et producteur de disques jamaïcain Lee “Scratch” Perry est décédé. Perry, largement considéré comme l’un des pères fondateurs du reggae, est décédé le dimanche 29 août à l’hôpital Noel Holmes de Lucea, en Jamaïque, à l’âge de 85 ans, selon les médias locaux, dont le Jamaica Observer. La cause du décès n’a pas été fournie pour le moment.

Le décès de Perry a été confirmé pour la première fois dans une déclaration publiée par le Premier ministre Andrew Holness, qui disait en partie: “Sa nature innovante l’a amené à devenir l’un des plus grands gourous du remix et des effets de studio.” Holness a ajouté que le musicien était reconnu comme un “personnage excentrique” qui était largement aimé. Holness a ajouté : « Perry a été un pionnier dans le développement de la musique dub dans les années 1970 avec son adoption précoce des effets de studio pour créer de nouveaux instrumentaux de morceaux de reggae existants… Sans aucun doute, on se souviendra toujours de Lee Scratch Perry pour sa contribution remarquable à la fraternité musicale. Que son âme repose en paix.” Il a adressé ses « sincères condoléances » à la famille et aux amis de Perry.

Lee ‘Scratch’ Perry est décédé à l’âge de 85 ans. Il a été un pionnier du dub et du roots reggae – produisant des noms légendaires comme Bob Marley au cours de sa carrière. @krishgm a interviewé l’artiste en 2015. pic.twitter.com/c05889k6Hs – Channel 4 News (@Channel4News) 29 août 2021

Né Rainford Hugh Perry dans la paroisse de Hanovre au nord-ouest de la Jamaïque en 1936, selon The Guardian, Perry a commencé sa carrière dans les années 1950 en tant qu’assistant, après avoir été embauché par Clement “Coxsone” Dodd, directeur du studio de reggae et du label Studio One. . Il a ensuite gravi les échelons dans l’industrie, devenant plus tard un découvreur de talents, un DJ, un gérant de magasin et finalement un artiste d’enregistrement avec le même label. Il s’est ensuite séparé de Dodd pour travailler avec le producteur et directeur du label Joe Gibbs avant de devenir plus indépendant. Perry a finalement formé son propre groupe d’accompagnement, les Upsetters, et en 1973, il a construit son propre studio, le Black Ark. Il a déclaré : « Je vois que le studio doit être comme une chose vivante, une vie elle-même. La machine doit être vivante et intelligente. . Ensuite, je mets mon esprit dans la machine et la machine réalise la réalité.”

Tout au long de sa carrière, Perry a collaboré avec un certain nombre d’autres artistes, dont les Beastie Boys, qui ont d’abord travaillé avec Perry lorsqu’il a ouvert pour eux au Japon en 1996. Ils ont ensuite collaboré sur le morceau “Dr Lee PhD” dans le cadre de L’album Hello Nasty de 1998, selon la BBC. Il a également travaillé avec Bob Marley, les Wailers et The Clash. Son album, Jamaican ET, a remporté un Grammy du meilleur album de reggae en 2003, et il a été nominé quatre autres fois – en 2007, 2008, 2010 et 2014. Perry a également reçu un honneur national jamaïcain, l’Ordre de la distinction.

Au milieu des nouvelles de ses fans de passage et des collègues musiciens de Perry ont commencé à rendre hommage à l’icône du reggae. Dans un tweet, les Beastie Boys ont déclaré qu’ils “sont vraiment reconnaissants d’avoir été inspirés et d’avoir collaboré avec cette véritable légende”. Une autre personne a écrit : « Le monde de la musique en a perdu un si ce n’est ses créateurs les plus énigmatiques ; un phénomène incroyable et incomparable dont les ondes sonores ont transformé nos vies ».