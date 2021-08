Lee ‘Scratch’ Perry, légende du reggae et producteur de Bob Marley, décède à 85 .

chanteur, musicien et producteur de reggae jamaïcain Lee “Scratch” Perry, qui a repoussé les limites du genre et dirigé la musique dub, est décédé dimanche à l’hôpital Noel Holmes de Montego Bay. Il avait 85 ans.

Andrew Holness, Premier ministre de la petite nation insulaire, a publié une déclaration, déclarant: “Aujourd’hui, la Jamaïque a perdu le rythme et l’âme d’une icône de la musique prolifique qui en a inspiré beaucoup.”

Cette photo d’avril 2013 montre le musicien Lee “Scratch” Perry sur scène lors du premier jour du Coachella Valley Music & Arts Festival 2013 à Indio, en Californie. (Photo de Karl Walter/. pour Coachella)

“Lee ‘Scratch’ Perry”, a-t-il ajouté, “était vraiment l’une des figures les plus importantes et les plus créatives de la Jamaïque.”

Né le 20 mars 1936, dans la petite ville de Kendal, Rainford Hugh Perry, surnommé Lee, a quitté l’école à l’adolescence et a déménagé à Kingston.

“Quand j’ai quitté l’école, il n’y avait rien d’autre à faire que du travail sur le terrain”, a-t-il déclaré au média musical britannique NME dans une longue interview en 1984. « Un travail dur, dur. Je n’avais pas envie de ça. Alors j’ai commencé à jouer aux dominos. Grâce aux dominos, j’ai pratiqué mon esprit et j’ai appris à lire dans l’esprit des autres.

“Cela m’a été éternellement utile”, a-t-il affirmé.

L’icône du reggae et du dub Lee “Scratch” Perry se produit au Jazz Cafe le 15 juin 2006 à Londres, en Angleterre. (Photo de Samir Hussein/.)

Perry est finalement devenu le producteur d’un large éventail d’artistes, y compris un long passage avec la légende mondiale décédée. Bob Marley, avec qui il a collaboré sur “Could You Be Loved”, “No Woman, No Cry”, “Buffalo Soldier” et d’autres classiques. La musique de Perry est largement considérée comme ayant une profonde influence non seulement sur le reggae, mais aussi sur les sons hip-hop et post-punk.

Connu sous le nom de “The Upsetter”, Perry a formé son propre label, Upsetter Records, en 1968, où il a été l’un des premiers artistes à utiliser l’art de l’échantillonnage. Le son était un bébé qui pleurait dans un “diss record” destiné à son ancien partenaire commercial. En 1973, il construit un studio à Kingston appelé The Black Ark, où il continuera d’innover dans l’échantillonnage.

Aussi souvent appelé “Reggae Wizard” ou “Salvador Dali du dub”, Perry était connu pour créer des bruits et des couches dans la musique en utilisant des sons communs comme des pierres, de l’eau et des ustensiles de cuisine.

En 2019, à l’âge de 83 ans, Perry sort un album, Heavy Rain, qu’il coproduit avec Adrien Sherwood.

Merci Lee Scratch Perry de nous avoir appris à insuffler une vie extraterrestre dans le studio et à en jouer comme un instrument de musique. Vous avez changé la musique pour toujours. Tu vas nous manquer pic.twitter.com/BMtmsROSy2 – Rrose Eaux (@rrose1921) 29 août 2021

Certaines des collaborations les plus connues de Perry sont avec Les Beastie Boys, qui a publié dimanche une déclaration via Twitter concernant son décès. Mike D a écrit: «Nous envoyons le plus d’amour et de respect possible à Lee Perry qui est décédé aujourd’hui, à sa famille et à ses proches et aux nombreuses personnes qu’il a influencées avec son esprit et son travail de pionnier. Nous sommes vraiment reconnaissants d’avoir été inspirés et d’avoir collaboré avec cette véritable légende. »

Artistes d’enregistrement Les chèvres de montagne a également salué Perry sur Twitter, où ils ont écrit : « quelques figures plus importantes de la musique du 20e siècle. il a élargi le vocabulaire du son de studio; vécu une longue vie et laisse un héritage durable. jouez sa musique pour vos enfants, voyez à quel point ils l’aiment instantanément. c’est universel. bon voyage à la maison vers Dieu.

