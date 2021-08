Lee “Scratch” Perry, producteur et légende du reggae, décède – El Sol de México

in

Rainford Hugh Perry, dit Lee “Scratch” Perry, est décédé ce dimanche en Jamaïque à l’âge de 85 ans. Jusqu’à présent, la cause de sa mort est inconnue.

Le président de la Jamaïque, Andrew Holness, a confirmé la nouvelle via son compte Twitter et a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis du pionnier du reggae.

“Mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans du légendaire chanteur et producteur Rainford Hugh Perry OD, affectueusement connu sous le nom de” Lee Scratch “Perry”, a écrit le président.

Lee “Scratch” Perry est reconnu par beaucoup comme le producteur de la première chanson reggae, avant même que le genre ne soit né. L’excentricité qui le caractérise, ainsi que les innovations qu’il introduit dans la production musicale, lui valent une place dans l’histoire de la musique.

Tout au long de sa carrière, Perry a travaillé sur la musique de grands interprètes, tels que Bob Marley, The Beastie Boys ou The Congos. En 2002, il a reçu le Grammy Award du meilleur artiste reggae ; d’autre part, le magazine Rolling Stone l’a placé dans la position 100 de la liste des “100 plus grands artistes de tous les temps” en 2004.