Lee Smith: l’administration Biden et l’établissement d’entreprise ont «vendu l’Amérique pour des pièces» à la Chine

Les gros titres des médias le 23 juillet

L’auteur et journaliste Lee Smith, s’exprimant vendredi sur “Tucker Carlson Today” de Fox Nation. a commenté la façon dont l’élite corporative américaine et l’establishment politique ont essentiellement « vendu » le pays, par le biais de la classe ouvrière, à la Chine.

Smith, auteur de “The Permanent Coup: How Enemies Foreign and Domestic Targeted the American President”, a déclaré à l’animateur Tucker Carlson que le montant des dommages que Joe Biden et les intérêts des entreprises mondialistes ont causés à la classe ouvrière américaine est “absolument choquant”.

“Si on regarde ce que l’administration Biden représente désormais, l’administration Biden est vraiment à la tête d’un très grand établissement américain”, a-t-il déclaré. “Ce ne sont pas seulement les entreprises et l’establishment politique, mais cela inclut également l’académie, toutes ces universités qui prennent de l’argent aux Chinois et déforment le montant d’argent qu’elles prennent aux Chinois pour vendre leurs recherches dans les livres. .”

“Si vous regardez l’establishment culturel, nous parlons de la NBA, nous parlons d’Hollywood, mais il y a aussi le monde de l’art”, a ajouté Smith. “C’est juste une énorme séquence qui traverse le centre de l’Amérique. C’est ce que j’appelle la classe chinoise.”

L’hôte Tucker Carlson a accepté, ajoutant que la dynamique entre les États-Unis et la Chine ressemble maintenant beaucoup à la relation de l’ère de la Première Guerre mondiale entre les États-Unis et le Royaume-Uni, lorsque l’Amérique était, selon ses propres termes, « un empire ascendant se nourrissant de la carcasse d’un mourant empire” avec les familles les plus riches de Grande-Bretagne s’enjoignant à l’Amérique plutôt qu’à leur propre patrie.

“D’accord”, a répondu Smith. “Il s’agit de l’aristocratie américaine en pleine croissance, l’aristocratie des affaires se nourrissant de la nourriture ou ramassant le cadavre de l’aristocratie britannique. Ce qui s’est passé ici, ce qui est différent, c’est que. l’a vendu pour des pièces.”.

“Il n’y avait aucune raison pour que nous perdions ce qui est en fait un conflit très grave entre nous et la Chine”, a-t-il déclaré. Smith a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’un conflit militaire mais d’un conflit économique. L’Amérique, a-t-il dit, a perdu sa guerre économique avec la Chine, en partie grâce à Biden et aux intérêts des entreprises.

“Nos dirigeants étaient essentiellement – ​​ce n’est même pas tellement ils travaillaient pour l’autre côté, ils travaillaient pour leurs intérêts et dans un sens, la Chine était un mandataire. Ils se seraient nourris de n’importe qui”, a-t-il déclaré.

“La Chine s’est avérée être la puissance avec une énorme main-d’œuvre captive et un marché de consommation en croissance”, a déclaré Smith. “Je pense donc que la seule différence est que l’aristocratie britannique. Ils ne voulaient pas brader le peuple britannique, mais c’est ce qui nous est arrivé. Notre élite est particulièrement corrompue.”