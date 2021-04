Lee Westwood continue d’être le leader du championnat des joueurs

14/03/2021 à 04:23 CET

Le golfeur anglais Lee Westwood est resté leader du tournoi Le championnat des joueurs, du PGA Tour, et a augmenté l’avantage à deux coups après avoir terminé le troisième tour avec un record de 68 (-4) qui lui a permis d’accumuler 203 coups sûrs (-13).

L’Américain Bryson Chambeau a terminé deuxième avec 205 coups (-11) après avoir délivré un carton signé de 67 (-5), tandis que ses compatriotes Doug Ghim et Justin Thomas, qui ont gagné 19 places au classement provisoire, se partageaient la troisième place avec 206 (-10) ).

L’Espagnol Jon Rahm, qui a également récupéré neuf positions, a partagé la cinquième place avec l’Américain Brian Harman et l’Anglais Paul Casey.

Un autre golfeur espagnol, Sergio Garcia, bien qu’il ait perdu cinq places, il a terminé huitième avec les 208 cumulés (-8) et a également la possibilité de se battre pour le titre ce dimanche lors du dernier tour au TPC Sawgrass, à Ponte Vedra Beach (Floride).

Westwood, 47 ans, qui à la recherche de son troisième titre sur le PGA Tour, le premier depuis 2010, il a une fois de plus montré de la solidité dans tous ses tirs, notamment dans la seconde moitié du tour, quand il a réussi quatre birdies après être resté au pair pour le reste de la journée.

De son côté, Chambeau avait été parfait avec cinq birdies jusqu’au par 4 du 14e trou quand il a réussi le seul bogey qu’il avait ce jour-là, mais il a compensé avec le sixième birdie dans le par 5 du 16.

Son compatriote Thomas est devenu le joueur avec la meilleure carte signée du jour en ayant un aigle, qu’il a réalisé sur la normale 5 du 16e trou, sept birdies et un bogey qui lui a laissé un record de 64 coups (-8).

Rahm, deuxième au classement mondial, a confirmé avoir trouvé son meilleur moment de jeu, étant agressif à la fois sur les longs coups et sur le green, ce qui lui a permis d’obtenir six birdies et un bogey, qu’il a commis dans la normale 4 du trou. 10, après avoir échoué à placer les longs coups sur le fairway.

Garcia a de nouveau eu un parcours marqué par un mauvais départ, qui lui a coûté deux des trois bogeys qu’il a enregistrés dans le jeu, mais il s’est ensuite remis pour obtenir quatre birdies, et a clôturé la journée alors qu’il commençait avec un bogey au 18e trou pour signé carte de 71 (-1).