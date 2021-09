Lee Westwood était en larmes, Shane Lowry regardait avec émerveillement et Tiger Woods a mis la rivalité de côté alors que Darren Clarke surmontait le chagrin pour devenir le héros de la Ryder Cup

in

“Quelques jours avant le décès de Heather, elle m’a dit : ‘Si Woosie t’appelle, tu dois jouer’.”

C’est une histoire de perte et de destin : l’histoire de la façon dont Darren Clarke et Team Europe ont dit au revoir à la femme du golfeur, Heather, lors de la Ryder Cup 2006.

Clarke a livré l’une des grandes histoires sportives de la Ryder Cup 2006

L’effusion biennale d’émotion du golf revient cette semaine alors que Team Europe se prépare à affronter une foule bruyamment partisane aux États-Unis.

Un jeu d’étiquette laisse brièvement tomber les cheveux une fois tous les deux ans pour laisser la rivalité se déchaîner – mais en 2006, tout le monde était avec Clarke. Sur les deux côtés.

Les scènes au K Club d’Irlande cette année-là ont fait fondre en larmes un Lee Westwood habituellement réservé et ont fait fondre l’un des concurrents les plus froids de tous les temps à Tiger Woods.

Six semaines avant le début, Heather Clarke est décédée à l’âge de 39 ans, après avoir eu un cancer du sein pendant plusieurs années.

Tout au long de sa maladie, elle a encouragé son mari à jouer et a insisté pour qu’il accepte un joker improbable du capitaine Ian Woosnam s’il lui était proposé.

Clarke a plus que justifié sa sélection

“Heather aurait voulu que je joue”, a déclaré Clarke. “Et le soutien que j’ai reçu pendant la maladie d’Heather, non seulement des joueurs européens, mais aussi des joueurs américains, le soutien qu’ils m’ont apporté était fantastique.”

L’Irlandais du Nord n’avait pas joué depuis la mort d’Heather, mais a néanmoins pris l’appel.

Jumelé aux côtés de l’un des joueurs de 2021, Westwood, Clarke a en quelque sorte inspiré l’Europe des profondeurs du chagrin.

Cela restera longtemps dans la mémoire du capitaine de cette année Padraig Harrington, qui faisait partie de l’équipe et qui a récemment fait son propre choix controversé de wildcard.

Beaucoup ont remis en question la sélection de la recrue Shane Lowry par rapport à Justin Rose, et Harrington espère que son compatriote pourra canaliser l’esprit de l’Irlande en 2006.

Harrington a été témoin direct de la gloire de Clarke – tout comme Lowry

Cela aidera que Lowry soit là. L’Irlandais a récemment révélé qu’il était dans la foule et qu’il rêvait d’abord de participer à la Ryder Cup à l’âge de 19 ans au K Club.

Un événement mémorable a commencé avec l’un des plus grands moments de l’histoire du golf, lorsque Clarke a été rugi sur le premier tee vendredi.

Il a déclaré à Golf Channel : « L’émotion de tout le monde sur ce premier tee était tout simplement incroyable.

«Je monte sur le tee avec le ballon dans ma main, je regarde Lee et il pleure. Et Billy, son caddie, pleure.

« Je me suis dit : « Attendez une seconde, je dois essayer de frapper ça ! »

Westwood n’est généralement pas un pour les émotions

«J’ai posé le ballon et je ne savais pas si j’allais le dépasser, le frapper à 40 mètres, à gauche, à droite ou autre. Je n’en avais aucune idée.

«Je me tiens là au-dessus du ballon et j’ai pensé:« Prenez simplement contact ».

«La balle est sortie et est allée à 320 mètres du bâton au milieu du fairway.

« À ce jour, je n’ai aucune idée de comment j’ai réussi à faire ça. Tu parles à quel point j’étais cool lors du dernier tour de l’Open [in 2011].

“Ce n’était même pas un patch sur ce premier coup de départ au K Club.”

Mickelson a été battu par Clarke le vendredi

Woods était là pour Clarke toute la semaine

Des personnalités comme Phil Mickelson et Woods ont été parmi ses victimes au cours de la semaine alors que Clarke a remporté ses trois matchs, et même Team USA ne pouvait pas le refuser pour le moment.

Même Woods, généralement au cœur de pierre lors des tournois, a arrêté son entraînement avant le début de l’événement et a chaleureusement embrassé son rival sur le practice.

Après avoir fait un birdie sur ce trou d’ouverture, Mickelson et son adversaire Chris DiMarco ont été les premiers à féliciter Clarke.

Après avoir remporté la victoire dans le match, la femme de Mickelson, Amy, était là pour faire un câlin à l’Européen.

Woods n’a pas choisi beaucoup d’amis sur le Tour dans son faste, mais il aimait Clarke – l’homme fumeur de cigares et non ciselé qui a adopté une approche exactement opposée au golf.

Woods a perdu contre Clarke samedi

Mais je l’ai quand même embrassé le dimanche

La légendaire star américaine était de nouveau là dimanche pour réconforter Clarke après son triomphe en simple sur Zach Johnson.

C’était en dépit de l’équipe américaine battue aux mains de l’Europe, principalement grâce à Clarke.

Woods a déclaré: «Pour lui, venir jouer est une chose, mais pour lui de jouer aussi bien qu’il l’a fait, avec autant de temps libre qu’il en a pris, c’était remarquable.

« Nous sommes de grands amis et je suis très fier de le voir jouer aussi bien qu’il l’a fait.

Woosnam a dit à Clarke que c’était le destin – et même les plus grands cyniques du sport auraient du mal à nier la magie de l’occasion.

Après l’avoir gardé ensemble pendant trois jours, Clarke a fondu en larmes le 18, et il y avait à peine un œil sec dans la maison.

.

Tout le monde savait que quelque chose de spécial était arrivé

Les moments les plus forts du sport sont tous motivés par le sentiment que quelque chose de plus grand et de transcendant se produit.

Et comme Woosman l’a dit plus tard : “En 2006, la Ryder Cup était consacrée à Darren Clarke et à l’équipe européenne qui disait au revoir à Heather Clarke.”