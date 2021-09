Lee Zeldin en “rémission complète” après un traitement contre la leucémie

Représentant Lee. Zeldin, RN.Y., a annoncé samedi qu’il était en “rémission complète” après avoir reçu un traitement après avoir reçu un diagnostic de leucémie myéloïde chronique (LMC) en novembre dernier.

“Grâce à une détection précoce, en novembre dernier, on m’a diagnostiqué une leucémie myéloïde chronique à un stade précoce. J’ai ensuite commencé le traitement avec une réponse immédiatement positive et sans effets secondaires”, a déclaré Zeldin dans un communiqué. “Au cours des 9 derniers mois, j’ai obtenu une rémission complète, je dois mener une vie normale et mon médecin dit que je n’ai actuellement aucun signe de cette maladie dans mon système. Ma santé est phénoménale et je continue d’opérer à 110%. “

“À aucun moment je n’ai ralenti et ma vitesse la plus basse est toujours ALL IN”, a ajouté Zeldin. “J’ai et continuerai d’exercer toutes mes fonctions au Congrès et de représenter mes électeurs à NY-1 au plus haut niveau. Je n’ai également manqué aucun devoir de réserve de l’armée à la suite de ce diagnostic.”

Selon l’hématologue de Zeldin, Jeffrey Vacirca, MD, FACP de New York Cancer & Blood Specialists, le membre du Congrès “a commencé une thérapie ciblée, à laquelle il a immédiatement réagi extraordinairement bien et a obtenu une rémission complète”. Vacirca a également noté que Zeldin est « incroyablement en bonne santé » et « devrait mener une vie normale et ne présente aucun signe de maladie ».

Dans sa déclaration à ce sujet, Zeldin a également remercié les personnes du domaine médical qui ont aidé à son traitement.

“Je suis reconnaissant à tous les hommes et femmes du domaine médical qui non seulement m’ont soigné ces derniers mois, mais qui consacrent leur cœur et leur âme à soigner tant d’autres personnes ayant besoin de leur expertise, de leur énergie et de leur passion, ” a déclaré Zeldin. “Le domaine médical dans notre pays est rempli du meilleur de la société.”