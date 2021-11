Leeds a battu Barcelone et Man City dans la course pour la star espagnole avec un excellent record

Leeds United a remporté la course pour recruter un attaquant espagnol avec un record de buts impressionnant, selon les rapports.

Le chef des Blancs, Victor Orta, est occupé à préparer les signatures et les départs du club avant la nouvelle année. Le manager Marcelo Bielsa pourrait avoir besoin de nouveaux joueurs cet hiver si Leeds doit s’éloigner de la zone de relégation.

Ils occupent la 17e place après 12 sorties, n’ayant remporté que deux victoires – contre Watford et Norwich City.

Leeds a connu des difficultés en attaque en raison de l’absence de Patrick Bamford. L’Anglais, 28 ans, est absent depuis fin septembre en raison d’une blessure à la cheville.

Bielsa a utilisé Rodrigo à l’avant depuis lors, mais la signature du record n’a pas encore trouvé une bonne forme.

Le club du West Yorkshire s’est plutôt tourné vers l’ailier brésilien Raphinha pour marquer des buts. Il est déjà sur cinq pour la campagne, dont deux lors de ses deux dernières apparitions.

Un homme qui pourrait déménager à Elland Road pour améliorer leur menace est l’as de la lecture John Swift. Bien qu’il soit milieu de terrain central, le joueur de 26 ans compte huit buts et huit passes décisives en 19 matches de championnat cette saison.

Son agent a récemment admis qu’un transfert de Leeds serait « bon » pour la carrière de Swift.

Orta ne recherche pas seulement des améliorations immédiates, il recherche également la prochaine grande nouveauté.

Et il semble que Leeds ait remporté la course pour un attaquant espagnol passionnant. L’Express écrit qu’ils ont battu Barcelone et Man City jusqu’à la capture de Mateo Fernandez.

Il est un joueur de 18 ans avec un impressionnant record de buts – 44 buts en 56 apparitions au cours des trois dernières saisons.

Leeds s’attend à conclure un accord avec l’Espanyol au cours des prochaines semaines. Cela les verra payer environ 420 000 £ pour la signature de Fernandez, l’Espagnol arrivant en janvier.

Fernandez est également éligible pour représenter l’Angleterre. Un transfert vers la Premier League pourrait le convaincre de changer d’allégeance.

Pendant ce temps, l’expert Kevin Campbell estime que Raphinha un déménagement potentiel à Liverpool pourrait se retourner contre lui massivement.

Le joueur de 24 ans est une cible de choix pour Jurgen Klopp alors qu’il cherche un jour à remplacer Mo Salah et Sadio Mane.

La forme de Raphinha dans le Prem suggère qu’il se montrerait à la hauteur à Anfield. Mais Campbell pense qu’il est préférable de rester dans le West Yorkshire.

« Je suis sûr qu’il ne voudra aller nulle part en tant que sous-marin d’impact », a déclaré l’ancien attaquant.

«Liverpool est un énorme tirage pour lui, bien sûr. Mais, il joue chaque semaine à Leeds. C’est toujours le problème quand on est dans un club comme Liverpool.

« Il est difficile de satisfaire tous ces joueurs s’ils ne jouent pas régulièrement. Ils ont maintenant quatre joueurs en haut du terrain. Ils sont également tous de qualité supérieure.

« Où se situe Raphinha ? C’est dur. Klopp veut avoir une équipe solide et Raphinha la renforcerait certainement. J’ai juste du mal à voir où il s’intègre.

