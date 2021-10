Leeds a besoin d’une offre record pour battre Arsenal, West Ham vers une cible passionnante

Leeds United a appris combien il en coûterait pour signer l’une de ses principales cibles après qu’Arsenal et West Ham auraient également rejoint la bataille des transferts.

Au cours de l’été, Leeds a signé une poignée de signatures avant sa deuxième saison en Premier League. Les principales captures ont été l’arrière gauche Junior Firpo, le gardien remplaçant Kristoffer Klaesson et l’ailier Daniel James. Ils ont également finalement signé un prêt à long terme Jack Harrison sur une base permanente.

Mais il y avait aussi d’autres domaines de leur équipe qu’ils pensaient à renforcer. Par exemple, certains ont ressenti le besoin d’un nouveau milieu de terrain central. De plus, ils continuent d’être liés à un autre ailier même après l’ajout de James et la confirmation de Harrison.

Un joueur qui a été mentionné à plusieurs reprises comme cible est Noa Lang du Club de Bruges. Le Néerlandais a inscrit trois buts et cinq passes décisives en 12 matchs dans l’élite belge jusqu’à présent cette saison.

Sa forme prometteuse s’est poursuivie depuis la campagne précédente, au cours de laquelle il a contribué 14 buts et huit passes décisives en 24 matches de championnat.

En tant que tel, il était déjà sur le radar de Leeds cet été. Cependant, aucun accord n’a pu être conclu. Même ainsi, leur intérêt demeure apparemment.

Selon Voetbal Belgie, l’équipe du West Yorkshire est toujours dans une bataille à cinq pour la signature de Lang. Les autres équipes de Premier League, Arsenal et West Ham, sont également en lice.

L’intérêt d’Arsenal a émergé le mois dernier, mais les liens avec West Ham semblent être frais.

Les Hammers cherchent toujours des moyens de remplacer la créativité de Jesse Lingard au milieu de terrain offensif après son impressionnant prêt la saison dernière.

Le rapport ajoute que le Borussia Mönchengladbach aimerait plutôt l’emmener en Allemagne et que l’AC Milan le voudrait en Italie.

Prix ​​record nommé pour Noa Lang

La mise à jour clé de Voetbal Belgie, cependant, concerne le prix de Lang. Selon la source belge, le Club de Bruges veut 40 millions d’euros (environ 33,7 millions de livres sterling) pour vendre le joueur de 22 ans.

De plus, ils ne sont ouverts à le vendre que l’été prochain et non en janvier.

Sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien prospect de l’académie de l’Ajax devrait poursuivre son ascension rapide dans les prochains mois. Il est devenu un international néerlandais à part entière plus tôt ce mois-ci, donc de nouvelles sélections ne devraient que renforcer sa valorisation élevée.

Le Club de Bruges espère donc repousser les parties intéressées, n’ayant rendu la signature de Lang permanente qu’au cours de l’été après un prêt de l’Ajax. La source semble penser que Gladbach en particulier aurait du mal à rivaliser à de tels prix.

Et si Bruges doit se séparer de son joueur vedette, ils pourront obtenir un prix record non seulement de leur propre histoire, mais de toute la ligue belge.

Si Leeds devait payer 40 millions d’euros pour Lang, ce serait également une dépense record pour eux sur le marché des transferts.

