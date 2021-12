Leeds a dit de supprimer Marcelo Bielsa  » têtu « , étant donné l’avertissement de relégation et Gabby Agbonlahor  » déconcerté  » pourquoi les fans ont applaudi après la défaite d’Arsenal

Leeds a été invité à remplacer Marcelo Bielsa après que leur tactique « déroutante » l’ait vu encaisser 11 buts en deux matchs de Premier League.

L’équipe de Bielsa a poursuivi sa défaite 7-0 contre Man City avec une défaite 4-1 à domicile contre Arsenal samedi.

Bielsa a beaucoup à considérer dans les jours et les semaines à venir

Leeds regardera par-dessus son épaule la relégation et occupera le 16e rang avec seulement cinq points d’avance sur Burnley, qui a trois matchs en main.

L’ancien attaquant d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor a visé Bielsa et Leeds et a averti qu’ils se dirigeaient vers la relégation.

Il a déclaré à talkSPORT: « Pour moi, avec Leeds United, ils sont si loin de la Premier League, ils sont dans le championnat depuis tant d’années et ils sont enfin entrés en Premier League, ils veulent sûrement y rester .

«Pour moi, je changerais Bielsa. La façon dont ils jouent en ce moment, c’est un entraînement très têtu.

«Vous jouez contre de grandes équipes, des joueurs de classe mondiale et vous vous affrontez. Vous ne pouvez pas faire ça en Premier League.

Arsenal a marqué quatre contre Leeds

«Je le changerais et j’aurais quelqu’un qui puisse garder Leeds United en place maintenant. Burnley a trois matchs en main et compte cinq points de retard sur eux.

«Ils jouent avec le feu, jouent avec la relégation. S’ils s’effondraient, il leur faudrait peut-être encore 16 ans pour se relever.

« Je ne le comprends tout simplement pas. L’ambiance au sol, les supporters applaudissent, vous vous faites malmener chaque semaine. C’est le score de dimanche en championnat.

«Ça me déroute. Si mon équipe perdait comme Leeds perd, je ne m’attendrais pas à ce que les fans applaudissent.

Leeds en a concédé 11 lors de ses deux derniers matchs

« Vous êtes humilié, battu. Buts en championnat dimanche, 11 buts en deux matchs. Ce n’est pas comme ça qu’on joue en Premier League.

« Chaque équipe contre laquelle vous jouez, les meilleurs managers, changera de tactique. Steven Gerrard contre Man City et Liverpool a changé de tactique. Joue un peu plus défensif car il sait que s’il affronte Salah et Mane, il finira par perdre 9-0 ou 10-0.

« Cette gestion d’élite dont tout le monde parle avec Bielsa, je ne l’ai pas encore vue. Il doit changer de style à chaque match auquel il joue.

Leeds a un certain nombre de joueurs blessés, mais Agbonlahor pense que le refus de Bielsa de changer de tactique a un effet néfaste.

Il a poursuivi: «Je ne comprends tout simplement pas comment vous pouvez concéder 52 tirs au but en deux matchs. Plus de 25 coups (par match).

«Ça me déroute. Si j’étais un fan de Leeds, je serais très inquiet qu’ils tombent cette saison.

«Il y a probablement trois équipes pires, mais ces équipes changeront de tactique pour différents matchs et obtiendront peut-être un match nul contre une équipe de premier plan qui pourrait les faire franchir la ligne.

parlerSPORT

Gabby a rendu son verdict sur la situation actuelle de Leeds

« Leeds va affronter tout le monde, qui affrontera Manchester City ? Mahez, Foden, Grealish – vous ne faites pas ça.

« La saison dernière est finie. Tout le monde a été choqué par la façon dont ils ont joué la saison dernière. La saison dernière a été de haute intensité et tout le monde a été choqué par son énergie.

« C’est la Premier League et d’autres managers disent probablement » vous ne vous laissez pas surmener par Leeds « . Je veux que tu sois l’équipe la plus en forme aujourd’hui. Arsenal avait l’air plus en forme que Leeds.

« Les joueurs de Premier League devront être aussi en forme que Leeds. Cette haute presse n’a pas fonctionné cette saison.