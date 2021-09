Leeds a qualifié son pire ennemi de tactique d’Orta à blâmer pour l’échec de l’accord

in

Leeds United devait faire preuve de plus d’ambition avec sa structure de paiement pour la cible de transfert Lewis O’Brien, a déclaré le président de Huddersfield.

Les Blancs ont connu une fenêtre estivale réussie, couronnée par La signature de Daniel James à Manchester United. L’international gallois était un objectif à long terme, mais son transfert à Elland Road a échoué à la première tentative. Pendant ce temps, Junior Firpo a grossi les rangs de l’arrière gauche.

Cependant, le milieu de terrain est resté une zone vierge pour l’équipe de Marcelo Bielsa. L’international anglais Kalvin Phillips a prouvé son ancre, mais aussi sans doute son joueur le plus manqué.

Le milieu de terrain de Huddersfield O’Brien est donc devenu une cible clé pour Bielsa. Le joueur de 22 ans a remporté le prix Terrier’s Player of the Year en 2019/20 et a connu un solide mandat 2020/21.

Des rapports ont affirmé que United avait vu une offre d’ouverture de 5 millions de livres sterling pour O’Brien rejetée par Town en août. De plus, un Une offre de 7 millions de livres sterling a été évoquée, bien que Huddersfield soit censé vouloir 12 millions de livres sterling.

Maintenant, le président de Huddersfield, Peter Hodgkinson, a tout révélé. Alors que Leeds – dirigé par le directeur du football Victor Orta – a offert 13 millions de livres sterling satisfaisants, ils n’ont pas structuré l’accord de manière appropriée.

“Cela n’a pas fonctionné pour nous en tant que club de football, et ma préoccupation était le fait que Leeds n’atteindrait pas la structure que nous voulions, ce qui était raisonnable. Même l’agent du joueur l’a dit », a déclaré Hodgkinson à la BBC Radio Leeds.

“Cela m’a dit qu’il allait à Leeds en tant que joueur de l’équipe, parce que si vous voulez quelqu’un et que vous voulez qu’il vienne jouer en Premier League [you meet the seller’s demands].

“Nous n’étions pas si éloignés l’un de l’autre sur le montant garanti et la structure des add-ons, nous n’étions pas si éloignés l’un de l’autre, c’était un million de livres en réalité.”

Le président a ajouté qu’avec l’expiration de l’accord d’O’Brien l’été prochain, il est en pourparlers sur une prolongation.

Il a également révélé la propre idée du joueur sur le transfert potentiel du championnat à Elland Road.

“Fantastique” O’Brien a géré les intérêts de transfert

Hodgkinson a ajouté: “Lewis a déclaré” Bien sûr, je veux jouer en Premier League et jouer pour quelqu’un comme Bielsa, avec sa réputation, ne peut que me rendre meilleur, mais je comprends que l’offre doit être bonne pour le club de football “.

“‘Cela ne m’affectera en aucune façon, cela n’affectera pas mon engagement, ce que je fais à l’entraînement, ce que je fais sur le terrain, je veux juste jouer au football, c’est tout ce que je veux faire’.

« Lewis était fantastique. Il n’y a pas eu de coups supplémentaires à la porte, lorsque chaque offre est arrivée, nous en avons discuté avec Lewis et son agent et nous avons expliqué pourquoi ce n’était pas acceptable pour nous, et il n’y a eu absolument aucune réponse négative de Lewis.

Leeds a connu un début de saison mitigé en Premier League, faisant deux nuls et perdant un de ses trois matchs.

