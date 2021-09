Leeds a refusé l’offre de Barcelone le jour de la date limite pour la star respectée par Bielsa

in

Barcelone aurait vu un transfert de dernier souffle, le jour de la date limite, pour le leader de Leeds United, Rodrigo, repoussé par la partie du West Yorkshire.

L’équipe de LaLiga, qui est dans une situation financière désespérée après l’impact de la pandémie de coronavirus, a apparemment fait un pas pour le joueur de 30 ans le mois dernier.

Leur besoin était grand avec Antoine Griezmann et Lionel Messi partis et Sergio Aguero subissant une blessure grave.

Ce n’était pas le seul attaquant que le Barça a courtisé alors qu’il cherchait frénétiquement une signature provisoire. Finalement, ils ont débarqué Luuk De Jong, 31 ans, prêté par Séville, mais pas avant d’avoir essayé d’atterrir. Rodrigue.

Selon l’Athletic, Le Barça a identifié l’attaquant de 26 millions de livres sterling de Leeds comme cible, mais la source a qualifié son approche de la fenêtre de “fusil à dispersion” et Leeds a rejeté la demande.

Phil Hay rapporte qu’« il restait des heures avant la date limite lorsque Leeds United a reçu un contact de l’Espagne ».

Le Barça voulait un accord de prêt, un attaquant pour le remplacer pendant qu’Aguero se remet d’une blessure au mollet.

Leeds n’était naturellement pas disposé à licencier un joueur qu’il avait signé pour une somme considérable seulement 12 mois auparavant. Ils seraient également incapables de faire venir un remplaçant tant l’enquête était tardive.

Selon le rapport, Marcelo Bielsa s’était engagé à le garder et le joueur a indiqué qu’il était prêt pour la saison deux en Premier League.

L’ancien homme de Valence a marqué sept buts en 26 matches de Premier League la saison dernière. Il a commencé trois matchs de Premier League cette saison, mais n’a pas encore fait sa marque, il est toujours remarqué dans toute l’Europe.

Ailleurs, l’agent de Noa Lang insiste sur le fait que le joueur reste ouvert à un éventuel éloignement du Club de Bruges après avoir expliqué pourquoi l’ailier lié à Leeds United a raté un changement d’été.

L’équipe de Bielsa était fortement liée à une décision du Néerlandais cet été. Il a prospéré depuis son arrivée en Belgique, après avoir déménagé la saison dernière avec un premier prêt de l’Ajax.

Pas d’accord avec Noa Lang

Il a marqué 14 buts et récolté huit passes décisives en seulement 24 matches de championnat. En tant que tel, l’accord initial d’obligation d’achat de 6 millions d’euros détenu par Bruges est désormais considéré comme une véritable aubaine.

Maintenant, son agent a affirmé que la cible de Leeds était sur le point de partir tard dans la fenêtre d’été. Cependant, il n’a pas précisé quelle partie était proche d’un accord.

« Vers la fin, il y avait un intérêt concret de plusieurs compétitions. Même s’il aime être au Club de Bruges, vous avez remarqué qu’il devenait de plus en plus agité, ce qui est logique », a déclaré Bart Baving à Het Laatste Nieuws. [via Sport Witness].

Les rapports ont indiqué que Bruges recherchait jusqu’à 30 millions d’euros pour l’ailier.

Cependant, Baving affirme qu’ils devraient abaisser ces demandes s’il obtenait un déménagement.

« Vous avez vu que les clubs étaient économiques. Nous avons également entendu des montants supérieurs à 25 millions d’euros pour Teun Koopmeiners. Au final, il est allé à l’Atalanta pour 14 millions d’euros », a-t-il expliqué.

« Avec le montant que le Club de Bruges avait en tête pour Noa, c’était quand même devenu difficile. Ajoutez à cela que Noa ne voulait échanger ce club contre aucune équipe.

