Leeds apprend le prix pour piéger l’arrière gauche de Burnley

Leeds United a été informé de la somme qu’il doit payer s’il veut l’emporter sur Burnley et conclure un accord pour l’arrière lyonnais Maxwel Cornet.

Les Blancs ont été liés à l’arrière gauche ivoirien pendant la majeure partie de l’été. Il a été rapporté en France début juillet que l’équipe de Marcelo Bielsa avait offert aux Gones 12 M€. Cela a été rejeté et la piste s’est depuis refroidie, avec Junior Firpo arrivant pour remplir la couchette arrière gauche.

Mais des rumeurs persistent selon lesquelles la tenue d’Elland Road tient toujours à l’as polyvalent né à Bregbo. Il peut également opérer plus haut sur le terrain et a joué à plusieurs reprises à l’aile gauche pour Lyon.

Cela fait de lui une option intéressante pour tout manager et Bielsa serait un fan. Cependant, il devra agir rapidement car l’Athletic affirme que Burnley a convenu avec Lyon de ses honoraires.

Cela s’élèverait à 13,5 millions d’euros, avec des pourparlers prévus à titre personnel avant qu’il ne déménage à Turf Moor. Un passage à Leeds pourrait être plus attrayant pour l’ancienne star de la jeunesse française.

La mentalité offensive du club du West Yorkshire conviendrait à son style. Et après l’humiliation 5-1 de samedi aux mains de Manchester United, le tacticien argentin pourrait choisir de passer à l’action.

Le mercato reste ouvert jusqu’à la fin du mois et il est encore temps de faire des affaires. Le patron des Clarets, Sean Dyche, reste timide quant à la perspective de signer Cornet.

“Non, une autre rumeur, nous avons eu cela à propos de beaucoup de joueurs”, a-t-il récemment déclaré aux journalistes. “Pour autant que je sache, il n’y a rien d’imminent.”

Cornet parmi de nombreuses cibles de Leeds

Il reste à voir si Leeds essaie d’attirer Cornet à Elland Road, mais on dit qu’ils ont des yeux sur d’autres cibles. Milieu de terrain de Huddersfield Town Lewis O’Brien est sur le radar et voudrait rejoindre l’équipe de Premier League.

Le milieu de terrain de 22 ans est l’un des talents les plus prometteurs du championnat, faisant 42 apparitions en deuxième division la saison dernière. Il a marqué trois buts et récolté trois passes décisives.

L’offre d’ouverture de Leeds de 5 millions de livres sterling a été rejetée par les Terriers et ils auraient augmenté ce chiffre à 7 millions de livres sterling. Huddersfield pense qu’O’Brien vaut 10 millions de livres sterling, mais il a été rapporté que Victor Orta espère de plus en plus un accord.

