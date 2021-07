Leeds approche alors que la bataille pour le deuxième raid de Chelsea prend forme

Leeds United a approché Chelsea pour avoir la possibilité de signer Conor Gallagher en prêt pour la saison, selon un rapport.

Gallagher s’entraîne actuellement avec la première équipe de Chelsea après son retour d’un prêt productif à West Brom. Il devra peut-être chercher une autre sortie temporaire de Stamford Bridge pour continuer à se développer. Dans le processus, une opportunité s’est peut-être présentée pour Leeds.

Ils admirent Gallagher depuis un certain temps et maintenant, selon Football.London et ., ont fait une approche.

La signature d’un nouveau milieu de terrain est devenue la priorité absolue de Leeds cet été. Après avoir renforcé leurs rangs des moins de 23 ans avec l’ajout de Lewis Bate de Chelsea, ils sont retournés sur le même terrain de chasse pour se renseigner sur Gallagher pour l’équipe senior.

Après avoir gardé un œil sur le joueur de 21 ans pendant un certain temps, Leeds a maintenant fait son pitch. Chelsea veut que Gallagher signe un nouveau contrat avant de le prêter pour une saison, car ils n’ont pas de place pour lui cette année.

Leeds, en revanche, le fait, car ils recherchent depuis longtemps un milieu de terrain central. En fait, après avoir renforcé le département d’arrière gauche avec Junior Firpo, la position de milieu de terrain est devenue leur priorité absolue sur le marché des transferts.

Pour obtenir Gallagher, cependant, ils devront battre la concurrence de Crystal Palace, qui veulent le garder à Londres.

Palace fait actuellement l’objet d’un important projet de reconstruction suite au départ du manager Roy Hodgson et de plusieurs joueurs de l’équipe première. Gallagher aiderait à reconstituer les rangs dont hérite le nouveau patron Patrick Vieira.

Selon Football.London, Gallagher a déjà eu des entretiens avec les deux clubs. Sa préférence serait de se frayer un chemin dans les plans de Chelsea, mais une autre sortie de prêt pourrait être plus bénéfique à court terme.

Il semble que son choix sera entre jouer à Elland Road ou à Selhurst Park.

Gallagher a apprécié les expériences de prêt

Alors qu’il espère une percée en équipe première dans son club parent, Gallagher a récemment admis qu’il avait tiré parti de tous ses précédents prêts.

Avant de jouer pour West Brom la saison dernière, il a passé du temps dans le championnat avec Charlton Athletic et Swansea City.

Le milieu de terrain pense qu’il a appris quelque chose de ses trois sorts en dehors du club, ce qui peut l’aider à aller de l’avant.

“J’ai adoré chaque prêt auquel j’ai participé et chaque match auquel j’ai joué”, a-t-il déclaré. «Ça a été formidable de rencontrer de nouvelles personnes, de jouer avec un tas de joueurs différents et sous différents managers. Il s’agit de vivre des expériences différentes.

« Avec Sam [Allardyce] à West Brom, il s’agissait plus du côté sale et de bien faire, alors qu’à Swansea, il s’agissait de courir derrière et de créer des occasions. Chaque manager m’a aidé à améliorer différents domaines de mon jeu, ce qui a été si précieux pour mon développement.

«Je me suis définitivement amélioré en tant que joueur au cours des deux dernières années et cela est dû en grande partie aux quatre managers sous lesquels j’ai joué et à leurs différents styles de jeu. J’en ai juste aimé chaque minute et je veux continuer encore plus maintenant.

