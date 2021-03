Leeds-Chelsea: Tuchel veut rester invaincu

13 mars 2021 à 08:00 CET



Cela fait un mois et demi depuis Thomas Tuchel était assis sur le banc de Chelsea. Ce 27 janvier, face aux Wolves, un pâle 0-0 ne semblait pas apporter beaucoup d’espoir pour la saison, compte tenu du départ traumatisant de Lampard et du naufrage footballistique des «blues».

11 jours plus tard, entre Premier, FA et Ligue des champions, L’Allemand peut sortir sa poitrine avec raison: il n’a pas perdu sur le banc de Londres et, ce qui apporte peut-être plus de sécurité, il n’a été marqué que deux fois.

Maintenant le Leeds de Marcelo Bielsa Ce sera celui qui mettra à l’épreuve la féroce défense de Chelsea, bien que l’Argentin n’ait pas eu de chance contre les «Big Six»: deux nuls et cinq chutes. De plus, contrairement à la séquence de Tuchel, les blancs portent quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, le plus récent d’entre eux contre West Ham.

Par conséquent, Bielsa cherchera à aligner le meilleur de lui-même, en donnant un pouvoir offensif à Rodrigo, Raphinha et Bamford, accusé d’avoir tenté de percer la sécurité de Azpilicueta-Christensen-Rüdiger en bas ‘3’.

Alignements probables

Leeds (4-3-3): Meslier; Ayling, Llorente, Cooper, Dallas; Klich, Phillips, Harrison; Rodrigo, Bamford, Raphinha.

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Werner, Havertz, le mont.

Arbitre: Kevin Friend.

Temps: 13h30.