Leeds condamne les abus homophobes visant le milieu de terrain de Crystal Palace Conor Gallagher alors que le capitaine Liam Cooper montre son soutien à la communauté LGBTQ +

Conor Gallagher a fait l’objet d’abus homophobes de la part des supporters de Leeds United, qui ont depuis été condamnés par le club.

Certains supporters ont scandé « Chelsea rent boy » au joueur en raison de ses liens avec le club dont il est actuellement prêté.

Gallagher a été la cible de chants de certains fans de Leeds

Leeds a publié une déclaration en réponse et a déclaré que le chant était « inacceptable ».

« Dans l’ensemble, le soutien des supporters de Leeds United lors du match d’hier soir contre Crystal Palace a été magnifique », a déclaré le communiqué de Leeds.

«Une fois de plus, les fans ont soutenu l’équipe et ont joué un rôle énorme en poussant les joueurs à obtenir le vainqueur tardif.

« Cependant, nous sommes au courant d’un chant homophobe dirigé contre un joueur de Crystal Palace et nous voulons être très clairs sur le fait que cela est inacceptable.

Bien qu’il soit du côté des perdants, Gallagher a une saison formidable jusqu’à présent pour les Eagles

« Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec Marching Out Together et tous nos groupes de supporters pour nous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éradiquer l’homophobie et toute autre forme de discrimination de notre club de football. »

Après le match, le capitaine du club Liam Cooper a publié un tweet célébrant la victoire mais a également montré son soutien aux LGBTQ+ en écrivant « le football est pour tout le monde » suivi d’un emoji arc-en-ciel.